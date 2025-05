Trump si želi dim miru iz Vatikana

V nadaljevanju preberite:

Za najbolj odmevno novico na obeh straneh fronte je danes poskrbel ameriški poslovni dnevnik Wall Street Journal (WSJ), ki so mu dobro obveščeni neimenovani viri prišepnili, da se bo naslednji krog neposrednih pogajanj med Rusijo in Ukrajino odvil sredi junija v Vatikanu. To naj bi evropskim voditeljem, s katerimi se je pogovarjal pred svojim zadnjim dvournim telefonskim dialogom s svojim ruskim kolegom Vladimirjem Putinom, namignil sam predsednik ZDA Donald Trump.