Trump v nepremičninskem procesu o ZDA kot banana republiki

V tožbi zaradi domnevnega napihovanja vrednosti svojega imetja je prejšnji republikanski predsednik Donald Trump v ponedeljek pričal pred newyorškim sodiščem. Privržencev ni razočaral: obtožnice proti sebi je pripisal »sleparskemu« demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu z namenom vplivanja na prihodnje volitve. Trump ta čas vodi v tekmi za republikansko predsedniško imenovanje, po zadnjih anketah pa tudi pred Bidnom v ključnih nihajočih zveznih državah. Nasprotniki upajo, da ga bo morebitna obsodba politično pokopala.

Newyorško tožilstvo zahteva 250 milijonov dolarjev kazni za domnevno pretirano navajanje vrednosti Trumpovih nepremičnin, kar bi po prepričanju analitikov pokopalo njegov nepremičninski imperij. Nekdanji republikanski predsednik je kljub sodni prepovedi žaljivih izjav izbruhnil s protiobtožbami. Že pred prihodom v sodišče v spodnjem delu Manhattna je pravosodno ministrico zvezne države New York Letitio James na svojem družbenem omrežju označil za rasistično, zlobno in skorumpirano, manhattanskega sodnika Arthurja Engorona pa za odklopljenega demokratskega operativca. Na sodišču je sodniku pripisal še nenehna sojenja proti njemu, tožilcem pa, da so vsi demokratski sovražniki Trumpa.

Trump s svojimi odvetniki. Foto Brendan Mcdermid/Reuters

Sodnik je odvetnike prvega ameriškega predsednika v takšnem položaju pozval, naj obtoženca bolje nadzorujejo in dosežejo, da bo odgovarjal na vprašanja tožilstva. Ko je Trump v »norem procesu« prišel do tega, se je distanciral od računovodskih postavk iz leta 2017 v osrčju civilnega procesa. Že sinova Eric in Don mlajši, ki sta pričala minuli teden, sta odgovornost za finančne izpiske pripisala računovodjem, »ki so plačani za to«, njun oče je še poudaril, da se banke niso pritoževale. Že samo floridsko vilo Mar-a-Lago, ki so jo strokovnjaki tožilstva ocenili na 18 milijonov dolarjev, je ocenil petdesetkrat do stokrat višje, bil naj bi žrtev ljudi, »ki sovražijo to državo«.

77-letnik pa se je nasmehnil, ko ga je njegov odvetnik označil za prihodnjega predsednika ZDA in res je vsaka dosedanja obtožnica – in štiri sodišča so jih doslej zbrala 91 - le še okrepila Trumpovo priljubljenost med republikanskimi volivci. V tekmi za imenovanje svoje stranke za predsedniške volitve prihodnje leto pometa s konservativnimi tekmeci od floridskega guvernerja Rona DeSantisa do nekdanje veleposlanice pri OZN Nikki Haley, njegov podpredsednik Mike Pence se je z nalepko »rina« (republikanca le po imenu) umaknil iz tekme. Pence je 6. januarja 2021 zavrnil vrnitev elektorskih glasov za Bidna v preverjanje parlamentom zveznih držav, velika večina republikanskih volivcev pa še naprej verjame, da so bile volitve 2020 ukradene.

Newyorška pravosodna ministrica Letitia James. Foto David Dee Delgado Getty Images Via Afp

Zaradi takšnih izjav georgijska tožilka Fani Willis Trumpa obtožuje zarote za spreobrnitev volitev, a tudi to ne zmanjšuje lojalnosti republikanskih volivcev. Poudarjajo nedavni ukaz sodišča v Connecticutu za ponovitev tamkajšnjih županskih predhodnih volitev po objavi video posnetkov posameznikov, ki so glasovnice tlačili v volilne škatle izven volilnih uradov. Takšne so po epidemiji covida-19 postavili v številnih demokratsko vodenih okrožjih. Nešteti republikanski volivci so tudi prepričani, da so demokrati za prikritje volilnih nepravilnosti in v povezavi z zveznim preiskovalnim uradom FBI spodbudili nasilni vdor v kongres med potrjevanjem Bidnove elektorske zmage.

Trumpovi nasprotniki vendarle upajo, da ga bo morebitna obsodba politično pokopala. V časopisu New York Times objavljena raziskava javnega mnenja kolidža Siena kaže, da bi vodilni republikanec demokratskega predsednika ZDA, ponovnega predsedniškega kandidata svoje stranke, ta čas premagal v ključnih nihajočih zveznih državah Arizoni, Georgii, Michiganu, Nevadi, Pensilvaniji in Wisconsinu. Če bi bil obsojen, bi okrog šest odstotkov njegovih volivcev prestopilo k Bidnu. Demokratski prvak bi ta čas zelo potreboval pomoč, saj je zaradi nezadovoljstva Američanov z njegovo gospodarsko, priseljevalno in drugo politiko celo v njegovi stranki slišati vse več pritoževanja zaradi ponovne predsedniške kandidature.

Manhattanski sodnik Arthur Engoron. Foto Pool Via Reuters

Ostarelemu predsedniku pa morda ne bi pomagale vse obsodbe proti Trumpu, še posebej ne tiste o volilnih zarotah, saj so politična prepričanja na obeh bregovih videti zapečatena. Vse kaj drugega bi bilo, če bi bil njegov tekmec spoznan za nepremičninskega goljufa, a so tudi tu zanke. Zaradi ocenjene vrednosti Trumpovih newyorških nebotičnikov ali floridskega luksuznega kluba Mar-a-Lago se ni ni pritožila nobena banka in je v roku odplačeval njihova posojila. Newyorška pravosodna ministrica Letitia James je poleg tega na svojih volitvah zmagala z obljubo sodnega preganjanja Trumpovih nepremičninskih poslov in so zato njene akcije mnogim videti kot politično maščevanje, še posebej med pogrezanjem New Yorka v kriminal.

V vsakem primeru je na ameriški desnici pričakovati še več pritožb nad domnevno dvotirno pravico v ZDA, še posebej v sredo, ko bo na Manhattnu pričala hčerka Ivanka Trump. Republikanci spominjajo na popolnoma drugačno obravnavanje Bidnovega sina Hunterja, osumljenega milijonskega prodajanja očetovega podpredsedniškega vpliva v Ukrajini, Kitajski, Romuniji, Rusiji in drugje. Novi republikanski voditelj predstavniškega doma Mike Johnson namerava to spremeniti in vse več je govoric, da bo moral Hunter Biden pričati v pričakovani ustavni tožbi proti demokratskemu predsedniku ZDA. Republikansko kongresno vodstvo nakazuje tudi odločenost za objavo vseh video posnetkov vdora v kongres.