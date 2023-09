Bidnov in Trumpov spopad za ameriško delavstvo

V nadaljevanju preberite:

Demokratski predsednik ZDA Joe Biden se je v torek v Detroitu pridružil stavkajočim delavcem avtomobilske industrije, njegov republikanski predhodnik Donald Trump, ki prav tako prihaja v Michigan, jim bo danes obljubljal zmago in bogastvo. V eni od zibelk ameriške industrije, ki so jo močno prizadela desetletja globalizacije s kitajskim predznakom, se odloča politična in gospodarska usoda prihodnjih predsedniških volitev in s tem vse Amerike.