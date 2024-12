Trump želi, da Kennedy Jr. preuči povezavo med cepljenjem in avtizmom

Predlog Donalda Trumpa, da Robert F. Kennedy Jr., kandidat za zdravstvenega ministra, preuči povezavo med avtizmom in otroškimi cepivi, v ZDA vzbuja veliko pozornosti. Trump je v intervjuju za Meet the Press izrazil dvom o cepivih. »Mislim, da mora nekdo ugotoviti, kaj se dogaja.«

Robert F. Kennedy Jr., ki je znan po skeptičnosti do ameriškega zdravstvenega sistema in prehranske industrije, je v ZDA postal osrednja figura v gibanju proti cepljenju. Nekdanji neodvisni predsedniški kandidat je pridobil veliko sledilcev prav s svojimi trditvami o povezavi med cepivi in avtizmom, čeprav so te trditve že dolgo ovržene. Njegova organizacija Children’s Health Defense vztrajno širi dezinformacije o povezavi med cepivi in avtizmom, kar je povzročilo številne polemike in zmanjšalo zaupanje javnosti v cepljenje.

Čeprav Kennedy Jr. in zdaj tudi Trump trdita, da je porast diagnoz avtizma skrb vzbujajoč, znanstveniki po vsem svetu pojasnjujejo, da je povečanje števila diagnoz predvsem posledica boljšega presejanja in večje ozaveščenosti.

Od leta 2000 do danes je število diagnoz poskočilo z enega na 150 otrok na enega na 36 otrok, kar je predvsem posledica izboljšanih diagnostičnih metod in širše definicije avtizma, poroča NBC News. Poleg tega so raziskovalci odkrili, da je avtizem povezan z genetiko, pri čemer mnogi dejavniki tveganja nastopijo pred rojstvom ali med porodom.

Dr. Christopher A. Sanford in dr. Paul S. Pottinger, zdravnika z Univerze v Washingtonu, poudarjata, da cepljenje rešuje življenja in je ključno pri preprečevanju nalezljivih bolezni. Zaradi cepljenja se je občutno zmanjšala smrtnost zaradi bolezni, kot so ošpice, tetanus in otroška paraliza, črne koze pa so izkoreninjene. Kljub dokazani učinkovitosti in varnosti cepiv se v ZDA pojavlja več primerov bolezni zaradi pomanjkanja cepljenja. Stranski učinki cepljenja so redki in običajno blagi, medtem ko so koristi cepljenja za posameznike in družbo ogromne. Avtorja opozarjata, da so predsodki, napačne informacije in zavračanje cepljenja nevarni za zdravje otrok in širše skupnosti. Pozivata k obveznemu cepljenju šolarjev razen zdravstveno utemeljenih izjem ter poudarjata odgovornost družbe za zaščito najranljivejših. Melinda Gates izpostavlja, da v državah z nizkimi prihodki ljudje cenijo cepljenje, saj so priča smrti zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečili. V razvitih državah pa se zaradi uspešnega celjenja pozablja na pretekle grozote bolezni, zato se lažje širijo napačna prepričanja. Avtorja zaključujeta, da zaščita zdravja otrok ne sme biti kompromis, tudi ob političnih spremembah.

Kennedyjeva skeptičnost do zdravstvene in prehranske industrije izhaja iz njegovega prepričanja, da imajo farmacevtska podjetja prevelik vpliv na vladne agencije. V svoji novi vlogi v Trumpovi administraciji naj bi se osredotočil na zmanjšanje vpliva teh podjetij, izboljšanje varnosti hrane in boj proti kroničnim zdravstvenim težavam, ki prizadenejo predvsem otroke. Trump je v intervjuju poudaril, da Kennedy »ne bo popolnoma preoblikoval sistema«, vendar je prepričan, da bo njegovo vodstvo prineslo »veliko dobrih stvari«.

Trump je že v preteklosti izražal dvome glede cepiv, ne pozabimo, da je bil minister za zdravje v njegovem prvem mandatu dr. Tom Price. Pripada organizaciji s sedežem v Phoenixu, ki promovira prepričanje, da cepljenje povzroča avtizem. Nekdanji zdravstveni minister je menil celo, da poškodbe možganov pri dojenčkih napačno pripisujejo stresanju otrok, čeprav gre v resnici za posledice avtizma.

Ameriški zdravniki opozarjajo, da so številne študije pokazale, da cepiva ne povzročajo avtizma. FOTO: Foto Leon Vidic/Delo

Naloge in pristojnosti, ki jih bo Kennedy Jr. prevzel, vključujejo podporo in financiranje raziskav o avtizmu ter morebitnih novih cepivih. Kljub temu da so številne študije pokazale, da cepiva ne povzročajo avtizma, Kennedy še naprej zagovarja potrebo po dodatnih raziskavah. Njegovi cilji vključujejo tudi izboljšanje prehranske varnosti in zmanjšanje vpliva farmacevtskih podjetij na zdravstveno politiko.

Kennedyjeva prizadevanja za boj proti kroničnim zdravstvenim težavam so še posebej pomembna v kontekstu naraščajočih stopenj avtizma.

Avgusta 2016 se je Trump srečal z aktivisti proti cepljenju, tudi Andrewom Wakefieldom, avtorjem članka, leta 1998 objavljenega v reviji Lancet in kasneje preklicanega zaradi ponarejenih podatkov, ki je prvi povezal avtizem s cepljenjem. Po besedah udeležencev je Trump na tem sestanku privolil v nadaljnja srečanja z aktivisti proti cepljenju.

Wakefieldu so licenco za opravljanje medicinskega poklica v Združenem kraljestvu odvzeli, kljub temu pa je zgradil uspešno kariero v ZDA. Vsako leto s svojimi predavanji in prodajo različnih zdravstvenih pripomočkov zasluži več milijonov evrov.