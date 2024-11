Robert F. Kennedy mlajši, znani anticepilec, bo minister za zdravje

Še en dan, še eno presenečenje novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po Elonu Musku in Viveku Ramaswamyju za uničevalca washingtonske birokracije, Tulsi Gabbard za načelnico ameriških obveščevalnih služb in drugimi za mnoge spornimi imenovanji je za prihodnjega ministra za zdravje naznanil kritika cepiv in ameriške farmacevtske industrije Roberta F. Kennedyja mlajšega.

Sin ubitega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja ter nečak prav tako ubitega predsednika Johna F. Kennedyja je najprej poskušal pridobiti demokratsko imenovanje za letošnjo predsedniško tekmo, a se je zaradi pomanjkanja podpore svoje stranke prelevil v neodvisnega kandidata. Kmalu nato je podprl republikanca Donalda Trumpa in se zdaj kot minister za zdravstvo pridružuje njegovi administraciji.

Celo nekateri konservativni komentatorji ob tem imenovanju opozarjajo na prvo pravilo zdravstva: ne škodi. Bojijo se, da jih prihodnji upravitelj ministrstva s 83 tisoč zaposlenimi ne bo poslušal, saj je že v preteklosti s svojimi prepričanji jezil leve in desne. Med drugim je trdil, da so parazitski črvi pojedli del njegovih možganov ter da kemikalije v vodi povzročajo dvom številnih otrok v svojo spolno identiteto. Herbicidi, ki jih je mogoče zaznati v vodi, naj bi vplivali na hormone, saj nekatere raziskave že kažejo, da lahko žabam spremenijo spol. Fluorid, ki preprečuje gnitje zob, naj bi bil škodljiv za možgane in bo ameriškim oblastem svetoval, naj ga prenehajo dodajati pitni vodi.

Robert F. Kennedy ml. in bodoči predsednik Donald Trump. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Avtizem so po prepričanju prihodnjega ameriškega ministra za zdravstvo rezultat otroških cepljenj, tista proti covidu-19 med zadnjo pandemijo pa naj bi ubila več ljudi kot vsa druga v minulih treh desetletjih. Zdaj pravi, da ne bo preprečeval cepljenj, če ta pomagajo, verjame pa, da bi morali Američani imeti izbiro. Strokovnjaki mnogim njegovim tezam odločno nasprotujejo, na primer tistim, da da aidsa ne povzroča virus HIV ter da internet povzroča raka. Motijo jih tudi izjave, da naj bi bila zdravila proti depresiji kriva za množična streljanja v ameriških šolah: »Pred uvedbo prozaca v naši državi skoraj ni bilo takšnih dogodkov,« je govoril. Covid-19 je po njegovem biološko orožje, usmerjeno proti določenim etnijam s tistimi kitajskega rodu in judovskega rodu med najbolj imunimi.

Takšna prepričanja imajo v ZDA številne zagovornike, še posebej po diktatih med zadnjo pandemijo. Številni Američani so izgubili službe zaradi zavračanja cepiv, ki, kot je znano zdaj, ne preprečujejo okužbe. Najbolj na tnalu je nekdanji voditelj državnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni (NIAID) Anthony Fauci, o katerem je Robert F. Kennedy ml. napisal knjigo. V njej ga je obtožil promoviranja nezadostno varnih cepiv ter zatiranja zdravil kot hidroksiklorokvin. Zdaj bo sam nadzoroval tudi NIAID skupaj z drugimi državnimi inštituti NIH, centrom za nadzor nad boleznimi in preventivo CDC ter upravo za hrano in zdravila FDA, ki so tudi deležne številnih kritik.

Robert F. Kennedy ml. z bodočim pravosodnim ministrom Mattom Gaetzem in njegovo ženo Ginger. FOTO: Joe Raedle/AFP

Kennedy je FDA obtožil kar vojne z javnim zdravstvom zaradi »agresivnega zatiranja« psihadelikov, peptidov, izvornih celic, surovega mleka, ivermectina, hidroksiklorokvina, vitaminov, sončnih žarkov, telovadbe »in vsega, kar ne more patentirati farmacevtska industrija. Če delate za FDA in ste del tega skorupmpiranega sistema, imam za vas dve sporočili: ohranite dokumente in spravite se stran.« Nasprotniki takšnih prepričanj se zdaj bojijo, da starši ne bodo dovolili cepljenja svojih otrok, in da bodo posledice tragične. Morebitni pretresi ameriške farmacevtske industrije lahko povzročijo zdravstvene krize in prizadenejo gospodarstvo.

Črna ovca Kennedyjeve dinastije pa ima za zdaj vso podporo prihodnjega predsednika Trumpa. Ta je na svojem družbenem omrežju Truth Social ocenil, da so kompleks industrijske hrane in farmacevtske tovarne Američane vse predolgo slabo informirali ali dezinformirali o javnem zdravstvu: »Varnost in zdravje Američanov sta najpomembnejša naloga vsake administracije in ministrstvo za zdravje bo igralo veliko vlogo pri varovanju vsakogar pred škodljivimi kemikalijami, onesnaževanjem ter farmacevtskimi proizvodi in prehrambenimi aditivi, ki so pripomogli k zdravstveni krizi v državi.« Robert F. Kennedy ml. bo po njegovem pristojnim državnim agencijam vrnil tradicijo najboljšega znanstvenega raziskovanja in svetilnika transparentnosti za končanje epidemije kroničnih bolezni, Ameriko pa bo spet naredil veliko in zdravo.

Tudi v Trumpovem taboru pa morda upajo, da bo Kennedyjevo »maha« gibanje (naredimo Ameriko spet zdravo) v prvi vrsti pozival Američane k telovadbi in bolj zdravi hrani, kar bi bila tudi gigantska naloga. Chicaška multinacionalka Kellogg na primer ameriškim otrokom v priljubljenih žitaricah, ki jih uživajo za zajtrk, dodaja v Evropi in Kanadi prepovedana barvila in druge dodatke, drugi verjamejo, da se je epidemija debelosti v ZDA začela po prehrambeni piramidi FDA z ogljikovimi hidrati v ospredju. Tudi Robert F. Kennedy je že kritiziral uporabo olj iz koruze, sončnic in drugih semen v industrijsko pripravljeni hrani, pa tudi koruznega sirupa ter več kot tisoč sestavin, ki jih druge države prepovedujejo.