Trumpova ekipa za boj proti globoki državi

Vnovičnemu republikanskemu predsedniku se je posrečilo spraviti skozi kongresna imenovanja več spornih ministrskih kandidatov, med njimi zaradi odnosa do žensk kritiziranega obrambnega ministra Peta Hegsetha. Ta teden so na vrsti kongresna zaslišanja še bolj spornih Roberta F. Kennedyja mlajšega za ministrstvo za zdravje, Kasha Patela za zvezni preiskovalni urad FBI in Tulsi Gabbard za direktorico državnih obveščevalnih služb DNI.