Truplo Raisija prispelo v Mašhad, kjer bo pokopano

Truplo iranskega predsednika Ebrahima Raisija, ki je v nedeljo umrl v helikopterski nesreči, je danes prispelo v severovzhodno mesto Mašhad, kjer bo potekal pogreb. Pokopan bo na enem najsvetejših krajev za šiite, svetišču Imama Reze. Medtem so v Teheranu že pokopali zunanjega ministra Huseina Amir-Abdolahiana, ki je prav tako umrl v nesreči.

Davi se je v mestu Birjand na vzhodu Irana od Raisija poslovilo na tisoče ljudi, ki so nosili zastave in plakate z njegovo podobo. Od tam so truplo pokojnika prepeljali v Mašhad na severovzhodu, njegovo rojstno mesto, kjer se je že na letališču zbrala množica ljudi.

Raisi bo kasneje pokopan v svetišču Imama Reze, ki velja za enega najsvetejših šiitskih svetišč. Pred tem se je v sredo v Teheranu na žalni slovesnosti za skrajno konservativnim voditeljem, ki jo je vodil vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, zbrala nepregledna množica ljudi.

FOTO: Mehdi Ghorbani/irna Via Reuters

Na pogrebu predstavniki zaveznic Irana

Pogreba naj bi se udeležili visoki predstavniki zaveznic Irana, vključno s predsednikom ruske dume Vjačeslavom Volodinom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Medtem je v iranski prestolnici danes že potekala pogrebna slovesnost za zunanjega ministra Amir-Abdolahiana, ki je prav tako izgubil življenje v nedeljski helikopterski nesreči na severozahodu islamske republike. Prvega moža iranske diplomacije so pokopali v svetišču Šaha Abdol-Azim Hasanija v predmestju Teherana.

Raisi in Amir-Abdolahian sta v nedeljo umrla v strmoglavljenju helikopterja v provinci Vzhodni Azerbajdžan. Umrlo je vseh devet potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu na poti proti iranskemu Tabrizu.

Množica s krsto preminulega iranskega predsednika. FOTO: AFP

Dolžnosti predsednika je v skladu z ustavo začasno prevzel podpredsednik Mohamed Mohber, ki mora v roku 50 dni pripraviti vse potrebno za izvedbo volitev, ki bodo potekale 28. junija. Amir-Abdolahiana je medtem nasledil njegov namestnik Ali Bageri, ki je bil doslej tudi glavni pogajalec Irana v jedrskih pogajanjih z Zahodom.