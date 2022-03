Pentagon zavrnil ponudbo Poljske glede predaje migov-29 ZDA

8.51 Iz Rusije tudi IBM, Shell, McDonald's, Coca Cola, Pepsi Cola in Starbucks

Seznam velikih svetovnih korporacij, ki se umikajo iz Rusije zaradi njenega napada na Ukrajino, se daljša. V torek so tak korak med drugim napovedali IBM, Shell, McDonald's, Coca Cola, Pepsi Cola, Starbucks in druga.

IBM je ustavil svoje poslovanje v Rusiji, McDonald's tam zapira 850 restavracij, vendar bo lokalnim delavcem še naprej izplačeval plače. Starbucks bo zaprl 130 lokalov v Rusiji, Coca Cola in Pepsi Cola začasno ustavljata prodajo svojih izdelkov v tej državi, slednji ustavlja tudi oglaševanje, promocije in vse investicije.

Iz Rusije se med drugim umikajo japonska podjetja Toyota, Nissan, Subaru in Mitsubishi, britanski Shell pa je sporočil, da ne kupuje več ruske nafte in zapira svoje bencinske postaje ter operacije, povezane z oskrbovanjem letal z gorivom v Rusiji. Poslovanje v Rusiji je ustavil tudi nemški avtomobilski proizvajalec Continental, pred njim so to storila ameriška in druga avtomobilska podjetja.

Ruski milijarderji se bodo morali znajti brez ferrarijev, saj je italijansko podjetje napovedalo konec proizvodnje vozil za ruski trg do nadaljnjega. Do nadaljnjega veljajo tudi vsi ukrepi drugih podjetij, ki se v državo ne nameravajo vrniti, vsaj dokler se vojna v Ukrajini ne konča.

8.43 Britanci ob postopni ukinitvi uvoza ruskih energentov napovedujejo povečanje lastne proizvodnje

Velika Britanija bo, piše Reuters, povečala lastno proizvodnjo nafte in plina, potem ko je napovedala, da bo ob koncu leta prepovedala uvoz iz Rusije. To je napovedal prometni minister Grant Shapps. »V Združenem kraljestvu imamo srečo, da ne kupujemo zelo veliko ruske nafte in plina, prav tako imamo lastno proizvodnjo, ki jo bomo povečali,« je za Sky News povedal Shapps.

8.34 Gazprom izvaža zemeljski plin prek Ukrajine v običajnem obsegu

Ruski energetski gigant Gazprom tudi danes ohranja običajen pretok plina prek Ukrajine, tj. 109,5 milijona kubičnih metrov plina na dan.

8.29 Ursula von der Layen: EU ima dovolj plina do konca zime

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je, kot piše Reuters, danes povedala, da je EU kupila dovolj utekočinjenega zemeljskega plina in bi morala biti do konca zime neodvisna od ruskega uvoza. Za nemško televizijo ARD je povedala še, da so sankcije zasnovali tako, da bi čim bolj vplivale na Moskvo, hkrati pa čim manj škodovale zahodnim gospodarstvom.

8.26 Ukrajina prepovedala izvoz več vrst žita, sladkorja, soli in mesa

Ukrajinska vlada je v skladu s sklepom, objavljenim danes, do konca letošnjega leta prepovedala izvoz rži, ječmena, ajde, prosa, sladkorja, soli in mesa, poroča Reuters.

7.43 Ameriški obveščevalci verjamejo, da je Rusija podcenila moč ukrajinskega odpora

Rusija je močno podcenila moč ukrajinskega odpora na napad, zaradi česar ima zdaj več tisoč mrtvih vojakov, so v torek v kongresu ocenili šefi ameriških obveščevalnih agencij, ki so se udeležili zaslišanja v odboru za obveščevalne zadeve ameriškega predstavniškega doma.

Rusko napredovanje je ustavil ali upočasnil silovit odpor Ukrajincev. Za zdaj po oceni poznavalcev še ni jasno, kako daleč bo dejansko šel ruski predsednik Vladimir Putin; ali bo poskušal zavzeti celotno državo ali se bo zadovoljil s čim drugim. Ameriški obveščevalci sicer verjamejo, da je Putin odločen iti naprej ne glede na žrtve, sankcije in izolacijo Rusije v svetu. Zagotovili so tudi, da bodo podpirali ukrajinski odpor, tudi če Rusija zmaga v vojni v Ukrajini.

»Ocenjujemo, da se Putin počuti užaljenega, ker se mu Zahod ne uklanja dovolj. Zanj je to vojna, ki je ne sme izgubiti,« je dejala nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti Avril Haines. Dodala je, da bo definicija zmage za Putina odvisna od cene, ki jo bo plačala Rusija.

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia Williams Burns je dejal, da dosedanji potek ruske invazije na Ukrajino poteka v skladu z njihovimi pričakovanji, ki niso bila tako optimistična glede ruskih obetov, kot so bila Putinova. Slednji je menda predvideval, da bo ruska vojska ukrajinsko prestolnico Kijev osvojila v dveh dneh, kar se pa ni zgodilo. Vojna v Ukrajini traja že dva tedna.

»Bil je prepričan, da je posodobil svojo vojsko, ki je sposobna hitre, odločilne zmage za minimalno ceno. Uštel se je na vsakem koraku,« je dejal Burns. Na vprašanje, ali misli, da je Putin neprišteven, je Burns odgovoril, da je vse bolj izoliran in vse bolj trmast. »Zaradi tega še ni nor, a je s takšno osebo težko sodelovati,« je dejal Burns.

Direktor obrambne obveščevalne agencije Dia general Scott Berrier je menil, da je Rusija doslej v vojni v Ukrajini izgubila med 2000 in 4000 vojakov. Berrier ni znal odgovoriti na vprašanje, koliko dni lahko še Kijev vzdrži obleganje ruske vojske, preden zmanjka zalog za preživetje prebivalstva. Je pa ocenil, da lahko postane zelo hudo v desetih dneh.

7.34 Ponudba Poljske glede predaje letal tipa mig-29 ZDA za Pentagon nesprejemljiva

Pentagon je včeraj sporočil, da ponudba Poljske glede predaje letal tipa mig-29 ZDA, da bi jih lahko nato koristila ukrajinska vojska, ni sprejemljiva. Opozorili so, da bi tovrstna poteza predstavljala resne pomisleke za celotno zvezo Nato, poročajo tuje tiskovne agencije.

Varšava je po oceni poznavalcev ujela ameriške predstavnike nepripravljene, ko je v torek predlagala predajo svojih letal iz časa Sovjetske zveze ameriškemu oporišču Ramstein v Nemčiji. V okviru predlagane sheme bi lahko ta letala nato premestili v Ukrajino, poljske sile pa bi v zameno dobile ameriška vojaška letala F-16.

Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je v torek ocenil, da ideja, da bi omenjena letala, ki bi bila na voljo ZDA, poletela v zračni prostor, kjer potekajo ruski boji v Ukrajini, predstavlja resne pomisleke za celotno zavezništvo. »Še naprej se bomo posvetovali s Poljsko in drugimi zavezniki v Natu glede tega problema in zapletenih logističnih izzivov, ampak ne verjamemo, da je poljski predlog sprejemljiv,« je sporočil.

»Kot smo dejali, je odločitev o premestitvi poljskih letal v Ukrajino v rokah poljske vlade,« je še pojasnil. Varšava je sicer večkrat zavrnila možnost, da bi neposredno poslala svoja vojaška letala v sosednjo Ukrajino.

7.01 Lavrov se bo v Turčiji srečal s Kulebo

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov bo danes odpotoval v Turčijo, kjer se bo srečal z ukrajinskim zunanjim ministrom Dmitrom Kulebo, poroča Reuters, ki se sklicuje na agencijo Tass. Ta citira objavo ruskega zunanjega ministrstva.

V Moskvi in Ankari so srečanje, prvo na takšni ravni po začetku ruske invazije na Ukrajino, napovedali predvčerajšnjim, načrtovano pa je za jutri.

6.10 Tudi danes možne vzpostavitve humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov

Rusko obrambno ministrstvo je tudi za danes napovedalo prekinitev ognja, ki naj bi se začela ob 10. uri po moskovskem času (8. uri po srednjeevropskem) in vzpostavitev humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov iz mest Kijev, Černigov, Sumi, Harkov in Mariupol.

Na ukrajinski strani je po poročanju Reutersa Dmitro Živicki za zdaj potrdil nadaljevanje evakuacije iz Sumija. Včeraj so iz tega mesta z avtobusi odpeljali okoli 5000 ljudi, mesto je lahko zapustilo tudi okoli tisoč avtomobilov.

Uničenje v Sumiju, ki je tudi danes na seznamu mest, v katerih naj bi vzpostavili humanitarni koridor za evakuacijo. FOTO: Andrey Mozgovoy via Reuters

6.00 Vojna v Ukrajini v politiki Zahoda

Podpredsednica ZDA Kamala Harris bo danes začela obisk na Poljskem in v Romuniji ter tako izrazila podporo zaveznicam z vzhodnega krila Nata v času ruske agresije na Ukrajino.

Evropske prestolnice v luči ruske invazije obiskuje tudi kanadski premier Justin Trudeau, ki se bo danes v Berlinu sestal z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. V Nemčiji bo tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen.

Dogajanje v Ukrajini pa močno zaznamuje tudi razprave na plenarnem zasedanju evropskega parlamenta v Strasbourgu. Danes bodo evropski poslanci z estonsko premierko Kajo Kallas razpravljali o vlogi EU v spreminjajočem se svetu ter o evropski varnosti v luči ruskega napada na Ukrajino.

00.30 Državni zbor danes na izredni seji o deklaraciji o Ukrajini

Državni zbor bo danes na izredni seji obravnaval predlog deklaracije o trenutnih razmerah v Ukrajini. Glede na predlog deklaracije bi obsodil rusko agresijo na Ukrajino ter priznanje pokrajin Doneck in Lugansk. Obenem naj bi poslanci podprli mednarodne sankcije proti Rusiji in Belorusiji ter evropsko perspektivo Ukrajine.

Predlog deklaracije o trenutnih razmerah v Ukrajini so v parlamentarni postopek vložili poslanci vseh poslanskih skupin razen SNS s prvopodpisanim predsednikom DZ Igorjem Zorčičem. Glede na predlog bi DZ obsodil rusko agresijo na Ukrajino kot kršitev mednarodnega prava ter rusko priznanje pokrajin Lugansk in Doneck kot neodvisnih republik. Poleg tega izraža solidarnost z ukrajinskim narodom, ki ima edini pravico odločati o svoji prihodnosti, podpira humanitarnost ter poziva k prizadevanjem za dosego miru.

Predlog deklaracije tudi podpira doslej sprejete mednarodne sankcije proti Rusiji in Belorusiji. Prav tako podpira evropsko perspektivo Ukrajine, njeno prošnjo za članstvo v Evropski uniji ter sprejetje jasnega načrta z jamstvom članstva do leta 2030 ob izpolnjevanju pogojev. Slovensko vlado poziva, da še naprej nudi humanitarno pomočjo Ukrajini in da podpira aktivnosti v mednarodni skupnosti za vzpostavitev pogovorov med ukrajinsko in rusko stranjo. Predlogu deklaracije je zeleno luč že prižgal matični odbor DZ za zunanjo politiko. Pričakovati je, da jo bo podprl tudi celoten državni zbor.

Satelitski posnetek vojaških vozil v bližini vojaškega letališča Hostomel. FOTO: Maxar Technologies via Reuters

00.30 Vlada o zagotavljanju vzdržne cenovne politike pogonskih goriv

Vlada bo danes razpravljala o ukrepih za zagotavljanje vzdržne cenovne politike pogonskih goriv. To je v torek ob vladnem obisku dela osrednjeslovenske regije napovedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Dejal je, da bo država zagotovila zadostno količino naftnih derivatov iz blagovnih rezerv, skrbela pa bo tudi za vzdržno cenovno politiko.

Vlada bo o ukrepih razpravljala po tem, ko so maloprodajne cene pogonskih goriv, ki so v zadnjem obdobju že tako rasle, v torek poskočile. Dizelsko gorivo se je podražilo na raven med 1,66 in 1,67 evra za liter, neosvinčeni 95-oktanski bencin pa na okoli 1,56 evra za liter.

00.00 Rusija opozarja, da bo imel ameriški embargo na nafto globalne posledice

Rusko veleposlaništvo v Washingtonu je v torek kritiziralo prepoved uvoza ruskih energentov v ZDA, ki jo je zaradi napada na Ukrajino uvedel predsednik Joe Biden in sporočilo, da bo imel ta ukrep globalne posledice.

»Ameriške sankcije so že zdavnaj prekoračile vse politične in ekonomske razumne meje. Kot ponavadi ZDA niso pomislile, da so omejitve vedno meč z dvojnim rezilom,« je sporočilo rusko veleposlaništvo in dodalo, da bo zavrnitev ruskih virov povzročila bistvena nihanja na globalnih energetskih trgih in negativno vplivala na podjetja in potrošnike na prvem mestu v ZDA.

Cene nafte so rasle še pred rusko invazijo na Ukrajino, po ameriškem embargu pa so se še bolj povišale. Sod nafte brent se je v torek podražil za 8,21 dolarja na 131,41 dolarja, sod zahodnoteksaške ameriške nafte pa se je podražil za 7,91 dolarja na 127,21 dolarja.