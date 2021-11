Tudi pet let po Fidelu vse po starem

V nadaljevanju preberite:

Ko se je pred petimi leti Fidel Castro poslovil od Kubancev, je starejšim ljudem, ki so se spominjali starih časov, cenili Fidelov odpor Američanom in mu priznali marsikaj dobrega, denimo zdravstvo in šolstvo, spolzela kakšna solza po licu. Zlasti med mlajšimi pa je prevladalo upanje, da se bo vendarle kaj spremenilo, da njihov cilj v življenju ne bo samo beg v Miami. Dve leti prej so obnovili stike s takrat Obamovimi Američani s severa, turisti so prinašali denar. Nekaj malega optimizma je usahnilo šele, ko se je domača partijska elita lahko zahvalila Donaldu Trumpu, da je spet dočakala trenutek zmagoslavja.