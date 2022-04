Twitter pristal na prodajo Elonu Musku

Twitter je pristal na prodajo Elonu Musku, ki velja za najbogatejšega človeka na svetu, in sicer s pogodbo v vrednosti 44 milijard dolarjev, poroča mednarodni tisk. Kot piše britanski Guardian, bo glavni izvršni direktor Tesle prevzel podjetje z 217 milijoni uporabnikov, ki je znano tudi po tem, da ima vplivno vlogo pri oblikovanju politične in medijske agende na obeh straneh Atlantika.

Prvotna nepripravljenost na prodajo s strani Twitterja je, kaže, usahnila, ko je Musk potrdil paket financiranja, ki je prepričal delničarje, in ko so ti presodili, da se upravni odbor z nasprotovanjem poslu poigravajo z njihovim denarjem. Zdaj bodo svoje premoženje povečali z 54,20 dolarja za delnico, potem ko je vrednost Twitterjevih delnic od lani padla s 70 dolarjev na okoli 48 dolarjev. V pričakovanju še večjih izgub nočejo, da bi šla Muskova »najboljša in končna« ponudba v nič.

Musku, ki je že prej kupil 9,2 odstotka Twitterjevih delnic, bo pri financiranju 43-milijardnega posla pomagala finančna ustanova Morgan Stanley, družbeno omrežje pa bo odslej podjetje v zasebni lasti in s tem zelo verjetno izpostavljeno številnim spremembam. Podjetnik južnoafriškega rodu se pritožuje, da je v nevarnosti sama svoboda govora in res je Twitter izključil veliko konservativnih glasov z nekdanjim republikanskim predsednikom Donaldom Trumpom na čelu, mnoge druge redno cenzurira, »Platforme družbenih medijev dobro delujejo, če je enako nezadovoljnih skrajnih deset odstotkov na levi in desni.«

Zadnjo besedo mora povedati še ameriška agencija za trg vrednostnih papirjev SEC, ki je v preteklosti Elonu Musku že metala polena pod noge, Twitterjevi investitorji pa so bili v strahu pred upadanjem vpliva in inflacijo, ki lahko še zmanjša njihova sredstva, zahtevali akcijo. Predstavnik hedge sklada Kerrisdale Capital Management, ki ima v lasti 0,15 odstotni delež, je tik pred sklenitvijo posla svetoval: »Rekel bi, vzemite 54,20 za delnico in opravite s tem.«

Svojim 83 milijonom privržencem na Twitterju je Musk obljubil, da bodo preverjali prave ljudi na omrežju, najhujše kritike pa pozval, naj ostanejo na družbenem omrežju. »To je pomen svobode govora!«

Novica o dogovoru je prišla po tednih špekulacij o prihodnosti Twitterja, ki jih je sprožil Muskov nastop v vlogi največjega delničarja 4. aprila. Upravni odbor družbe je sicer sredi aprila njegovo ponudbo za odkup najprej zavrnil.

»Twitter ponovno preučuje ponudbo in bolj verjetno kot prej je, da se bo poskušal pogajati,« so sicer poročanje Wall Street Journala danes povzemale tuje tiskovne agencije. A izid Muskovega nakupa še zdaleč ni bil zagotovljen. Neimenovani viri so za Bloomberg pojasnili, da bi bil lahko posel sklenjen že danes, če bodo pogajanja potekala brez zapletov.