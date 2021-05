Učiteljica, ki je Everest osvojila v 25 urah in 50 minutah

Alpinistka je v 25 urah in 50 minutah iz baznega tabora prišla na Everest. FOTO: Prakash Mathema/Afp

»Ciljajte visoko,« je v Nepalu novinarjem dejala, nekdanja učiteljica iz Hongkonga. Sama je rek vzela zares in se v rekordnem času povzpela na 8848 metrov visoki Mount Everest. Iz baznega tabora je vrh najvišje gore na svetu dosegla v 25 urah in 50 minutah, kar ni doslej uspelo še nobeni predstavnici ženskega spola. Prejšnji rekord nepalske alpinistke iz leta 2017 je »podrla« za dobrih 12 ur.»Čutim olajšanje in srečo, a nisem iskala rekorda. Želela sem si izziv,« je po poročanju BBC povedala po vrnitvi z gore. Tsang Yin Hung je ena od treh alpinistk oziroma alpinistov, ki so v zadnjih nekaj dneh posegli po rekordih na Everestu.Prejšnjo nedeljo je 75-letnipostal najstarejši Američan, ki je uspel osvojiti vrh, 46-letni Kitajecpa je postal prva slepa oseba iz Azije, ki je stala na vrhu najvišje gore. Kitajec je pri 21 letih zaradi glavkoma izgubil vid, a ostal odločen, da mu to ne bo onemogočilo živeti karseda polno življenje. Na vrh so ga pospremili trije vodniki.V baznem taboru pod Everestom se v teh dneh drenja na stotine plezalcev. Nekateri so bili že nestrpni, kdaj bo Nepal končno dal dovoljenje za plezanje v Himalaji, potem ko je svet obstal zaradi pandemije koronavirusa. Ko pa so odpravam aprila končno dovolili plezanje, so se pojavile govorice, da se v baznem taboru hitro veča število obolelih s koronavirusom.Hungove to ni ustavilo. Z osvojitvijo Everesta je poskusila že 11. maja, a jo je slabo vreme prisililo, da se je vrnila v bazni tabor. Odločena, da bo prišla na vrh, je poskusila znova. S plezanjem je začela 22. maja ob 13.20 po lokalnem času, vrh pa dosegla naslednji dan ob 15.10, poroča BBC. Alpinistka iz Hongkonga je premagala štiri leta star rekord Nepalke, ki se je na Everest povzpela v 39 urah in šestih minutah.