Krimski uradnik: Azovsko morje je za Ukrajino za vedno izgubljeno

08.30 »Azovsko morje je za Ukrajino za vedno izgubljeno«

Podpredsednik krimske vlade Georgij Muradov je po poročanju ruske tiskovne agencije RIA Novosti dejal, da je Azovsko morje za Ukrajino za vedno izgubljeno. Kot njegove besede povzema Guardian, je dejal, da je »Azovsko morje za Ukrajino za vedno izgubljeno. Pristanišča v regijah Zaporožje in Herson ne bodo nikoli več ukrajinska. Prepričan sem, da bo po ponovni združitvi naših regij z Rusijo Azovsko morje spet, kot je bilo prej, postalo izključno notranje morje Ruske federacije. Agencija RIA Novosti citira tudi Vladimirja Rogova, ruskega uradnika v okupirani regiji Zaporožje, ki pravi enako – da regiji Zaporožje in Herson ne bosta nikoli vrnjeni pod nadzor Kijeva.

Rusija je priključila Krim po invaziji leta 2014. Ukrajina je večkrat dejala, da ne bo sklenila nobenega mirovnega sporazuma, ki ne bi obnovil njenih meja. Zaveznik Vladimirja Putina Dmitrij Medvedjev je dejal, da Rusija ne bo sprejela nobene poravnave, ki ne priznava Krima kot ruskega ozemlja.

08.28 Proruski separatisti v Lugansku in Donecku držijo 8000 ukrajinskih vojnih ujetnikov

V samooklicanih Ljudskih republikah Lugansk in Doneck, ki jih podpira Rusija, je približno 8000 ukrajinskih vojnih ujetnikov, je v četrtek po poročanju Reutersa povedal luganski uradnik Rodion Mirošnik, ki ga citira tiskovna agencija Tass. »Veliko je zapornikov. Seveda jih je na ozemlju Ljudske republike Doneck še več, zdaj jih je skupno nekje okoli 8000. To je veliko in vsak dan se jih doda dobesedno na stotine,« je dejal Mirošnik.

Avtobus s pripadniki ukrajinskih oboroženih sil, ki so se predali v poraženi jeklarni Azovstal v spremstvu proruske vojske v Mariupolju. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

07.44 Lizz Truss opozarja, da ruske agresije ni mogoče pomiriti

Britanska zunanja ministrica Liz Truss bo imela danes nagovor v Bosni. Pričakuje se, da bo pozvala britanske zaveznike, naj ostanejo močni v podpori Ukrajini in naj ne popuščajo Vladimirju Putinu, njene besede povzema Guardian. Med naraščajočo razpravo o zgodnji diplomatski rešitvi vojne v Ukrajini, ki vključuje izgubo ozemlja za Rusijo, bo ministrica povedala, da Zahod ne sme umakniti nog s pospeševalnika, sicer bo sledil daljši in krvav konflikt. Na obisku v Bosni in Hercegovini bo vztrajala, da se moramo vsi naučiti lekcije zgodovine, ko se upiramo Putinu.

Ne kritizira nobene posamezne države, vendar je znano, da med državami, ki najstrožje podpirajo Ukrajino, narašča frustracija, da Nemčija in Madžarska ne naredita več, da bi podprli Ukrajino, bodisi z dobavo težkega orožja ali dovoljenjem embarga po vsej EU o uvozu ruske nafte. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je v sredo opozorila na utrujenost v Evropi zaradi vojne in naraščajočo zaskrbljenost javnosti zaradi naraščajočih cen hrane in energije. Trussova je menda v nagovoru oboroženim silam Bosne in Hercegovine v sarajevski dvorani armade dejala: »Ruske agresije ni mogoče pomiriti. Sprejeti jo je treba z močjo. Ne smemo dovoliti, da bi se v Ukrajini razvil dolgotrajen in vse bolj boleč konflikt.«

07.00 Rudenko: Rusija je pripravljena dovoliti pošiljke žita, če se sankcije odpravijo

Rusija je pripravljena zagotoviti humanitarni koridor za plovila, ki prevažajo hrano, da zapustijo Ukrajino, v zameno za odpravo nekaterih sankcij, je tiskovna agencija Interfax navedla namestnika ruskega zunanjega ministra Andreja Rudenka, poroča Guardian. Črnomorska pristanišča Ukrajine so bila blokirana, odkar je Rusija februarja v Ukrajino poslala na tisoče vojakov. Več kot 20 milijonov ton žita je obtičalo v silosih v državi, kar vzbuja zaskrbljenost zaradi lakote v državah, ki so odvisne od teh zalog.

Zahodne sile so razpravljale o zamisli o vzpostavitvi »varnih koridorjev« za izvoz žita iz ukrajinskih pristanišč, čeprav bi za to potrebovali rusko soglasje. »Pri tej točki smo večkrat poudarili, da je za rešitev problema s hrano potreben celovit pristop, vključno z odpravo sankcij, ki so bile uvedene za ruski izvoz in finančne transakcije,« je dejal Rudenko. »Prav tako zahteva, da ukrajinska stran razminira vsa pristanišča, kjer so zasidrane ladje. Rusija je pripravljena zagotoviti potreben humanitarni prehod, kar da počne vsak dan.

06.40 Ukrajina se zavzema za več orožja za spopad z ruskim napadom v Donbasu

V vzhodni Ukrajini še naprej divjajo hude bitke z ruskimi vojaki, ki so na robu obkolitve ključnega industrijskega mesta Severnodoneck, kar je zahodu prineslo oster očitek Volodimirja Zelenskega, ker Zahod po njegovem ni storil dovolj, da bi Kijevu pomagal zmagati v vojni, piše Guardian. Ker je ukrajinska vojska v četrtek poročala, da je bilo 40 mest v regiji Donbas pod ruskim bombardiranjem, je guverner Luganska Sergij Gajdaj opisal spopade pred Severnodoneckom, ki je ključni vojaški cilj Rusije, kot »zelo težke« in dejal, da ruske čete obstreljujejo mesto z obrobja z minometi. »Prihodnji teden bo odločilen,« je dejal Gajdaj v videu, objavljenem na telegramu, in dodal, da verjame, da je cilj Rusije »zavzeti regijo Lugansk ne glede na ceno«.

Ker Rusiji po februarski invaziji ni uspelo zavzeti glavnega mesta Ukrajine ali njenega drugega mesta, Harkova, poskuša zdaj prevzeti popoln nadzor nad Donbasom, ki ga sestavljata dve vzhodni provinci, ki ju Moskva zahteva v imenu separatistov. Rusija je v to regijo poslala na tisoče vojakov, ki so napadali s treh strani, da bi obkrožili ukrajinske sile, ki se držijo v Severodonecku in njegovem dvojcu Lisičansku. Njihov padec bi pustil celotno provinco Lugansk pod ruskim nadzorom, kar je ključni vojni cilj Kremlja. »Okupatorji so obstreljevali več kot 40 mest v regiji Doneck in Lugansk, pri čemer so uničili ali poškodovali 47 civilnih objektov, vključno z 38 domovi in ​​šolo. Zaradi tega obstreljevanja je umrlo pet civilistov, 12 pa je bilo ranjenih,« je na facebooku sporočila skupna delovna skupina ukrajinskih oboroženih sil.