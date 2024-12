Ukrajina z brezpilotniki napadla več ruskih regij

Ukrajinske sile so nad več ruskih regij poslale več deset donov, ki jih je ruska zračna obramba sestrelila. Ruske sile so skupaj sestrelile 56 brezpilotnikov, med njimi 28 v regiji Voronež, 11 v Belgorodu in 17 v Rostovu, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»V eksploziji brezpilotnega letala v mestu Palatovo sta bili poškodovani dve osebi,« je na omrežju Telegram sporočil guverner regije Belgorod Vjačeslav Gladkov in dodal, da so bile pri tem poškodovane tri hiše, poroča španska tiskovna agencija Efe.

Omenjeni ukrajinski napad z droni je bil drugi množični napad na ozemlje Rusije v tem tednu. FOTO: Reuters

Guverner regije Vorenež Aleksander Gusev je povedal, da so šrapneli sestreljenega brezpilotnika poškodovali železniško infrastrukturo, kar je oviralo železniški promet med mestoma Pukhovo in Jedakovo.

Omenjeni ukrajinski napad z droni je bil drugi množični napad na ozemlje Rusije v tem tednu. Rusko vojaško poveljstvo je sporočilo, da so v sredo nad petimi regijami sestrelili 58 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov.

Ukrajina v obrambi pred rusko invazijo v zadnjih mesecih pogosteje napada rusko ozemlje z brezpilotniki in raketami s ciljem okrniti vojaško infrastrukturo Rusije in izboljšati pogajalska izhodišča ob morebitnem začetku mirovnih dogovorov z Rusijo.

FOTO: Reuters

Ob tem so avgusta ukrajinske sile delno zasedle rusko obmejno regijo Kursk, ker zdaj potekajo spopadi tudi z severnokorejskimi vojaki, ki se borijo na strani Rusije.

Kljub ukrajinski okrepitvi zračnih napadov na Rusijo in delni zasedbi ruskega ozemlja, ruske sile v Ukrajini še naprej zlagoma pridobivajo ozemlje predvsem v Donbasu, a tudi v drugih delno zasedenih regijah, pri čemer Ukrajina doživlja veliko večje uničenje in civilne žrtve kot Rusija pri ukrajinskih napadih.