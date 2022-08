Ukrajinska vojska naj bi zadela štab skupine Wagner

Na vzhodu in jugu Ukrajine se nadaljujejo siloviti spopadi med rusko in ukrajinsko vojska. Slednja naj bi na vzhodu Ukrajine zadela štab ruske skupine plačancev Wagner, navedbe tako guvernerja regije Lugansk kot več drugih lokalnih virov povzema britanski BBC.

Guverner regije Luhansk Sergej Hajdaj je na Telegramu zapisal, da so ukrajinske sile »zadele sovražnikovo poveljstvo, katerega lokacija je bila ugotovljena po zaslugi ruskega novinarja«. »Tokrat je bil z uspešnim napadom uničen štab plačancev Wagner v Popasni,« je dejal. Dodal je, da število mrtvih še preučujejo.

Spopadi med stranema se nadaljujejo tako na vzhodu kot jugu države. Po navedbah ukrajinskega generalštaba, ki jih povzema tiskovna agencija dpa, so ruske sile obstreljevale položaje ukrajinske vojske vzdolž celotne fronte, izvedle pa so tudi več letalskih napadov na vzhodu in jugu države. Ukrajinska vojska trdi, da so pri več mestih napade ruske vojske odbili.

Po navedbah tiskovnega predstavnika ruske vojske pa so ruske sile med drugim obstreljevale ukrajinsko poveljniško mesto v bližini strateško pomembnega mesta Bahmut v regiji Doneck.

V napadih v okolici Harkova so glede na lastne trditve ubili več kot 100 »tujih plačancev,« med katerimi naj bi bili tudi nemški in poljski državljani. V napadih v regijah Herson in Doneck pa je bilo glede na navedbe ruske vojske ubitih več kot 400 ukrajinskih vojakov.

Navedb obeh strani po poročanju dpa ni bilo mogoče neodvisno preveriti.