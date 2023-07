Umrl je Tony Bennett

Ameriški pevec Tony Bennett je umrl danes zjutraj v New Yorku. Star je bil 96 let, poročajo tuji mediji.

Bennettu so leta 2016 diagnosticirali alzheimerjevo bolezen, a je nastopal in snemal vse do leta 2021. Frank Sinatra je nekoč dejal: »Tony Bennett je najboljši pevec v šovbiznisu.« Po tej pohvali se je kariera potomca italijanskih priseljencev v ZDA, ki se je rodil leta 1926 v New Yorku, samo še bolj strmo vzpenjala.

Prodal je okrog 50 milijonov plošč, osvojil 20 grammyjev, njegova uspešnica I Left My Heart in San Francisco je ena od uradnih himen tega mesta na zahodni obali ZDA, pohvali pa se lahko še s tem, da je všeč tudi mlajši generaciji. Nepozabna sta njegova dueta z Lady Gaga in Amy Winehouse.