Ko poje, je še vedno stari dobri Tony

je nekoč dejal: »je najboljši pevec v šovbiznisu.« Po tej pohvali se je kariera potomca italijanskih priseljencev v ZDA, ki se je rodil leta 1926 v New Yorku, samo še bolj strmo vzpenjala. Prodal je okrog 50 milijonov plošč, osvojil 19 grammyjev, njegova uspešnica I Left My Heart in San Francisco je ena od uradnih himen tega mesta na zahodni obali ZDA, pohvali pa se lahko še s tem, da je všeč tudi mlajši generaciji. Nepozabna sta njegova dueta zinLeta 1946 je mladega ameriškega vojaka, ki so ga tik pred koncem druge svetovne vojne vpoklicali v vojsko in se je boril v Franciji in Nemčiji, odkril zabavljač. Njegovo ime Anthony Dominick Benedetto se mu je zdelo predolgo za nastope v klubih, zato je postal Joe Bari – Joe, ker je kratko in zveni ameriško, Bari pa so zadnje črke iz pokrajine Kalabrije, od koder izhaja njegova družina. Pozneje se je v New Yorku spet srečal s Hopom in na turnejo, ki mi jo je organiziral, odpotoval kot Tony Bennett.Pred štirimi leti je praznoval 90. rojstni dan, in to s ploščo duetov Tony Bennett Celebrates 90. Kot je takrat povedal v intervjuju za nemški Spiegel, je 90 samo ena od številk. »Počutim se dobro in živim po načelu: vse se šele začenja.« Priznal je, da redno hodi na zdravniške preglede in da je zdravnik kar jezen nanj, ker nikoli nič ne odkrije.Včeraj sta njegova žena in sin v ameriški reviji za upokojence objavila novico, ki sta jo skrivala nekaj let. Tony Bennett ima že nekaj časa alzheimerjevo bolezen. Njegovi trenutki jasnosti in zavedanja so vse redkejši, toda ko zapoje, je spet stari dobri Tony, je sporočila njegova družina.