Uničujoči tornadi v Kentuckyju in Missouriju terjali najmanj 21 smrti

V uničujočih tornadih, ki so prizadeli Kentucky in Missouri, je umrlo najmanj 21 ljudi. V Kentuckyju je bilo zabeleženih 14 smrtnih žrtev, vključno z 12 v mestih Somerset in London. V Missouriju je umrlo sedem ljudi, od tega pet v St. Louisu. Tornadi so povzročili obsežno škodo na objektih, vozilih in infrastrukturi in povzročilo kaos med prebivalci.

V Londonu v Kentuckyju je tornado prizadel dve soseski in območje letališča London Corbin, kar je povzročilo več smrti in hudih poškodb. Ena od preživelih, je za Foxnews opisala, kako je njena družina doživela dogodek. »Slišali smo zvok, kot bi šel vlak mimo. Nato smo videli, kako stvari padajo, in naslednja stvar, ki smo jo vedeli, je bila, da je večina hiše izginila.«

FOTO: AFP

V Somersetju je tornado povzročil obsežno škodo, pri čemer je umrla najmanj ena oseba. Župan Somersetja, Alan Keck, je razglasil izredno stanje. »Bila je zelo težka noč, a sem hvaležnost, da ni bilo še huje, saj je tornado prizanesel stotinam domov.«

Guverner Kentuckyja, Andy Beshar, je opozoril, da bi se število smrtnih žrtev lahko povečalo, saj se država še vedno nahaja v fazi aktivnega reševanja. Več kot 100.000 ljudi v Kentuckyju je ostalo brez elektrike, pet okrožij pa je v izrednem stanju. Beshar je pozval ljudi, naj molijo za prizadete družine in načrtoval obisk Londona, da bi ocenil škodo.

V St. Louisu v Missouriju je županja Cara Spencer potrdila vsaj pet smrtnih žrtev, zaradi česar je uvedla mestno policijsko uro. Tornado je prizadel več kot 5.000 domov in povzročil obsežno škodo. V okrožju Scott, približno dve uri južno od St. Louisa, je šerif Derick Wheetley poročal o dveh smrtnih žrtvah in več poškodbah. Tornado je povzročil znatno škodo na več podeželskih območjih, pri čemer so nekatere hiše popolnoma uničene.

FOTO: Reuters

Škoda v območju St. Louisa je bila najbolj izrazita v območju University City. V Claytonu, južno od University City, so poškodovana drevesa padla na avtomobile. Tornado je povzročil škodo tudi v živalskem vrtu St. Louis, vendar so vse živali in osebje varni.

Reševalne ekipe so še vedno na terenu, iščejo preživele in ocenjujejo škodo, medtem ko se prebivalci soočajo z uničenjem svojih skupnosti.