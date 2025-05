Roglič zaostaja 5 minut

Vas zanima več o Giru? Poglejte še pregled vseh etap, spored, profile in rezultate, prav tako so na enem mestu zbrana tudi vsa poročila in spremljanja v živo.

Hribovita 8. etapa je dolga skoraj 200 kilometrov, posuta je s strmimi vzponi v pokrajini Marche, po katerih pogosto vozijo na dirki Tirreno–Adriatico.

Etapa se začne v Giulianovi in ima 3700 metrov skupnega vzpona. Sledi zaporedje vzponov na prelaz Santa Maria Maddalena, Montelago, Castel Santa Maria in Gagliole.

Na trasi so skupaj štirje kategorizirani vzponi, prvi po 53 kilometrih na Croce di Casale. Od zadnjega gorskega cilja na Gagliole pa je le še 6,5 kilometra hitrega spusta do cilja v Castelraimondu.

Profil 8. etape.

»Nič ni odločenega, vse bližje smo si, a uživam v rožnati majici, saj nikoli ne veš, kdaj bo prišel tvoj zadnji dan v njej. Dejstvo je, da ne bom še desetkrat nastopil na Giru. Da sem še tukaj in dirkam z najboljšimi, je zelo lepo,« je o vrnitvi v rožnato majico, ki jo je osvojil leta 2023, povedal Roglič.