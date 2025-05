Malemu dečku prvič v zgodovini preuredili gene

Zdravniki v ZDA so kot prvi otroka, ki so mu kmalu po rojstvu diagnosticirali hudo gensko motnjo zdravili s prilagojeno oziroma personalizirano terapijo za urejanje genov. To seveda vliva upanje tudi za druge ljudi s podobno zapletenimi genskimi okvarami.

Deček KJ Muldoon je zdaj star dobrih devet mesecev. Po rojstvu so ugotovili, da ima redko in resno bolezen, imenovano pomanjkanje CPS1. Vzrok za bolezen je mutacija gena, ki proizvaja encim, ključen za delovanje jeter. Ta bolezen prizadene enega na 1,3 milijona ljudi. Prizadetim manjka jetrni encim, ki pretvarja amoniak, ki nastane pri naravni razgradnji beljakovin v telesu, v sečnino, da se lahko izloči z urinom. To povzroča kopičenje amoniaka, ki lahko poškoduje jetra in druge organe, kot so možgani.

Prihodnost za bolnike ni svetla, ena izmed možnosti je presaditev jeter, vendar pa dojenčki pogosto utrpijo posledice še preden so dovolj veliki za operacijo. Zdravniki so tako tokrat predlagali pionirsko terapijo, da bi genom otroka popravili z revolucionarnim orodjem – molekularnimi škarjami CRISPR-Cas9. Za orodje sta leta 2020 Jennifer Doudna in Emmanuelle Charpentier prejeli Nobelovo nagrad.

Delovanje sistema CRISPR je sestavljeno iz dveh delov: majhnega dela RNK in Cas9, encima, ki deluje kot škarje za rez v DNK, in sicer na mestu, kamor ga usmeri kratka veriga RNK. CRISPR-Cas9 so prepoznali v bakterijskem »imunskem sistemu«, ki omogoča bakterijam učinkovito obrambo proti virusni DNK. Princip prepoznave in razreza virusne DNK so znanstveniki iz bakterij prenesli tudi v druge organizme za namen genskega inženiringa. Mogoče ga je sprogramirati tako, da na določenem mestu v genomu razreže točno določeno gensko zaporedje. Če celici hkrati ponudimo še ustrezen nadomestek za uničeno DNK, dobimo gensko spremenjeno celico po svojem okusu. Tehnologija še ni popolna, raziskovalci jo skušajo še izboljšati, da bo še natančnejša in varnejša.

Dečkov oče je za ameriške medije povedal, da sta se z ženo znašla pred nemogočo odločitvijo. »Najin otrok je bolan. Moramo mu presaditi jetra ali pa mu dati to zdravilo, ki ga še nihče ni dobil,« je o hudi preizkušnji povedal Kyle Muldoon. Na koncu so se dogovorili, da bodo otroka zdravili z infuzijo, ustvarjeno samo zanj, da bi popravili njegovo genetsko mutacijo - napačne črke DNK v več milijardah, ki sestavljajo človeški genom.

»Zdravilo je res namenjeno samo dečku KJ, zato so genetske različice, ki jih ima, značilne samo zanj. To je personalizirana medicina,« je povedala Rebecca Ahrens-Nicklas, članica zdravniške ekipe, ki je specializirana za pediatrično genetiko. Kot še upa zdravnica, je deček le prvi od mnogih, ki bo imel koristi od njihovega dela.

Strokovnjaki iz otroške bolnišnice v Filadelfiji in Univerze v Pensilvaniji so pol leta razvijali terapijo. Prvi odmerek je deček prejel februarja, še dva odmerka pa marca in aprila. Zdravniki so povedali, da se dobro počuti, vendar ga bodo morali vse življenje skrbno spremljati. KJ je prvih nekaj mesecev življenja preživel v bolnišnici na strogi dieti brez beljakovin, po genski terapiji so lahko že povečali količino beljakovin v njegovi hrani in uporabili manj zdravil za odstranjevanje dušika iz njegovega telesa.

Mednarodni raziskovalci so to dejanje označili za medicinski mejnik in trdijo, da kaže na možnost zdravljenja številnih uničujočih genetskih bolezni s preoblikovanjem okvarjene DNK kmalu po rojstvu prizadetega otroka.