Upanje in razočaranje v Šarm el Šejku

Šele v podaljšku podnebne konference Združenih narodov v Šarm el Šejku, ki bi se uradno morala končati v petek, je bil dosežen dogovor o vzpostavitvi posebnega sklada za odpravljanje posledic podnebnih sprememb v revnih državah. Gre za pomemben mejnik v pogajanjih in eno redkih dobrih novic iz egiptovskega letovišča.

Aktivisti in predstavniki držav v razvoju so se za vzpostavitev sklada za spopadanje s posledicami podnebnih sprememb borili tri desetletja. Kot so poudarili med današnjim zaključkom konference COP27, je svet z doseženim kompromisom napravil pomemben korak v smeri doseganja »podnebne pravičnosti«. Sklad bo ustanovljen do naslednje podnebne konference prihodnje leto, o podrobnostih njegovega delovanja pa bo treba še doseči dogovor.

Razviti popustili pri skladu in drugje

Zgodovinski mejnik ne bi bil možen brez privolitve razvitih držav, med njimi EU in ZDA, ki so se vrsto let upirale prevzemanju odgovornosti za posledice podnebnih sprememb v drugih delih sveta, a so na koncu popustile tudi zato, da bi preprečile morebiten propad pogajanj.

Na podnebni konferenci so sodelovali predstavniki skoraj 200 držav. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Popustiti so morale tudi pri ambicijah po hitrejšem zniževanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje in iskanju novih zavez o postopni ukinitvi uporabe fosilnih goriv. Pomanjkanje vidnega napredka na teh področjih je bilo predvsem rezultat odpora največjih onesnaževalk ter izvoznic fosilnih goriv.

COP27 je po besedah predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen »postavil temelje za novo vrsto solidarnosti med pomoči potrebnimi in tistimi, ki lahko pomagajo«. Obnovitev zaupanja med bogatimi in revnimi državami v Bruslju vidijo kot korak v pravo smer, skrbi pa jih, da v Šarm el Šejku ni bilo sprejetih novih trdnejših zavez za doseganje ključnega podnebnega cilja – omejitve segrevanja ozračja na poldrugo stopinjo Celzija v primerjavi s predindustrijsko dobo. »Zdravili smo nekatere simptome, vendar bolniku nismo zbili vročine,« je opozorila predsednica komisije.