Uporniki trdijo, da so talibi v Panširju utrpeli velik izgube

Protitalibski uporniki so danes sporočili, da so njihovi borci pregnali iz okrožja Parjan na severovzhodu province Panšir vse talibske borce in ob tem slednjim povzročili velike izgube. Predstavnik Nacionalne odporniške fronte (FNR)je na Twitterju zapisal, da je bilo ubitih, ranjenih ali zajetih okoli tisoč talibanskih borcev.Teh navedbah ni bilo mogoče neodvisno preveriti, navaja nemško tiskovna agencija dpa.Predstavnik talibovje medtem danes na Twitterju zapisal, da njihove sile obvladujejo pet od sedmih okrožij province Panšir. Gre za edino od 34 afganistanskih provinc, ki še ni pod nadzorom talibov. To je gorato in težko dostopno območje severno od Kabula.Eden od prebivalcev okrožja Šutul, ki se nahaja ob vhodu v provinco, je za dpa povedal, da so talibi v soboto vstopili v njihovo vas in streljali na več parkiranih avtomobilov. Večina civilistov je še pred njihovim prihodom pobegnila višje v gore. Dodal je, da so talibski borci nato znova zapustili območje, po nepotrjenih informacijah pa naj bi ob odhodu padli v zasedo.Upor proti talibom vodi, sin znanega afganistanskega voditelja Ahmada Šaha Mansuda, ki je umrl v atentatu dva dni pred terorističnimi napadi na ZDA 11. septembra 2001.Talibi so po navedbah nekdanjih lokalnih političnih predstavnikov zaprli dostop humanitarne pomoči do province Panšir. »Ne dovolijo, da bi hrana ali kar koli drugega prišlo v Panšir,« je danes za dpa povedal nekdanji poslanecje danes pozval k sprejetju afganistanskih beguncev. »Številne države pozivam, naj sprejmejo in zaščitijo vse, ki iščejo novo življenje,« je v današnji molitvi Angel Gospodov poudaril sveti oče. Zavzel se je tudi za zaščitno notranje razseljenih oseb.»Naj vsi Afganistanci dostojno živijo v miru in bratstvu s svojimi sosedi. Naj se afganistanska mladina izobražuje,« je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še poudaril papež, ki se je spomnil tudi na žrtve orkana Ida v ZDA. Papež je omenil tudi svoje potovanje na Madžarsko in Slovaško, ki se bo začelo 12. septembra.Nova talibska oblast v Afganistanu si želi diplomatskega priznanja in finančne pomoči Nemčije, je za nemški časnik Welt am Sonntag povedal tiskovni predstavnik talibanov. »Hočemo močne in uradne diplomatske odnose z Nemčijo,« je dejal. Talibi si po njegovih besedah želijo od Nemčije, pa tudi drugih držav, finančne podpore, humanitarne pomoči in sodelovanja v zdravstvu, kmetijstvu in izobraževanju.Mudžahid je povedal, da so bili Nemci v preteklosti vedno dobrodošli v Afganistanu. »Na žalost so se potem pridružili Američanom. A to jim je zdaj oproščeno,« je dejal, kot navaja nemška tiskovna agencija dpa. Nemški zunanji ministerni izključil možnosti, da bi Berlin ponovno nudil razvojno pomoč Afganistanu, a je za to postavil več pogojev, med drugim da morajo talibi oblikovati široko in vključujočo vlado.Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, generalje v soboto za ameriške medije ocenil, da je »verjetno« da bo v Afganistanu izbruhnila državljanska vojna in posvaril, da bo lahko zaradi tega prišlo do ponovne oživitve terorističnih skupin v državi. Po začetku umika ameriških sil iz dežele pod Hindukušem so talibi zelo hitro prevzeli Afganistan. Edina, ki se skrajnim islamistom še upira, je provinca Panšir na severu države.»Moja vojaška ocena (...) je, da se bodo razmere verjetno razvile v državljansko vojno,« je za Fox News dejal Milley. Ob tem si je zastavil vprašanje, ali bodo talibi - ki še niso oblikovali vlade - uspeli utrditi oblast in vzpostavili učinkovito upravljanje države.