V Brisbanu po osmih dneh odpravili zaprtje javnega življenja

V avstralskem mestu Brisbane so danes odpravili zaprtje javnega življenja, ki so ga z namenom zajezitve novega koronavirusa uvedli pred osmimi dnevi. V Sydneyju, kjer javno življenje stoji že približno en mesec in pol, medtem število okužb še naprej narašča.



Namestnik premierja avstralske zvezne države Queensland, kjer leži Brisbane, Steven Miles je povedal, da jim je uspelo »nekaj neverjetnega«. »Očitno nam je uspelo izbruh koronavirusne različice delta zajeziti v samo osmih dneh zaprtja in v samo desetih dneh od potrditve prvega primera,« je povedal. Omejitve glede zapuščanja mesta in zbiranja bodo sicer veljala še najmanj dva tedna.



So pa medtem oblasti v tej zvezni državi razglasile tridnevno zaprtje javnega življenja v mestu Cairns na severu.



Tovrstni ukrepi še naprej veljajo tudi za milijone prebivalcev Melbourna in Sydneyja, v katerem vstopajo že v sedmi teden ustavitve javnega življenja. V zvezni državi Novi Južni Wales, v katerem leži Sydney, so v zadnjem dnevu potrdili 262 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, od sredine junija pa že več kot 5000. Premierka te zvezne države Gladys Berejiklian je ljudi pozvala, naj se cepijo.

