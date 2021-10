V Budimpešti zborovanji privržencev in nasprotnikov Orbana

V Budimpešti sta danes, ob madžarskem državnem prazniku, zborovanji organizirala premier Viktor Orban in opozicija, ki upa na uspeh na parlamentarnih volitvah spomladi prihodnje leto.

V prestolnico je na dan, ko se na Madžarskem spominjajo zatrtja protisovjetskega upora leta 1956, prišlo več deset tisoč podpornikov premierja iz vse države.

Orban je jim dejal, da so bila potrebna leta, da so počistili opustošenje, ki so ga za seboj pustile leve vlade, vendar jim je uspelo in Madžarsko so znova postavili na noge, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Madžarski predsednik vlade Viktor Orban je nagovoril podpornike. FOTO: AFP

Obenem se v Budimpešti zbirajo privrženci opozicije, ki jih bo zvečer nagovoril opozicijski kandidat na volitvah prihodnje leto Peter Marki-Zay.

49-letni župan mesta Hodmezovasarhely je minuli konec tedna slavil na volitvah za vodilnega kandidata opozicije. Konservativec, ki ni član nobene stranke, je s 56-odstotno podporo premagal socialdemokratko Klaro Dobrev.

Po ocenah analitikov bi lahko 49-letni konservativec, katolik in oče sedmih otrok nagovoril konservativne volivce na podeželju, ki morda ne verjamejo več v Orbanovo vladanje. Obenem pa bi lahko prepričal tudi bolj levo usmerjene volivce v mestih, saj svojo konservativnost povezuje z odprtostjo, strpnostjo in sposobnostjo sklepanja kompromisov.

Vodja združene opozicije Peter Marki-Zay. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP

Opozicija, ki jo sestavlja šest strank, je lani združila moči proti Orbanovemu Fideszu, ki je zaradi veljavnega volilnega sistema na Madžarskem v precejšnji prednosti.

Fidesz je na zadnjih treh volitvah prepričljivo zmagal, na prihodnjih volitvah pa se obeta bolj tesen boj. Opozicijsko zavezništvo in Fidesz sta namreč po anketah trenutno izenačena, piše francoska tiskovna agencija AFP.