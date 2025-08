V Dresdnu zaradi bombe evakuirali 17.000 ljudi

Po odkritju britanske bombe iz druge svetovne vojne so v Dresdnu evakuirali okoli 17.000 ljudi, je danes sporočila policija. Bombo, ki jo bodo deaktivirali strokovnjaki, so v torek odkrili med deli na območju, kjer se je lani delno zrušil most nad reko Labo. Zaradi evakuacije samevajo ulice v starem mestnem jedru, izpraznili so tudi bolnišnico.

Odkritje 250-kilogramske bombe je povzročilo precejšnje motnje v prometu, saj se v evakuiranem delu nahaja večina ministrstev, trgovine, hoteli, šole in vrtci. Tramvaje, ki vozijo v smeri proti staremu mestnem jedru, so preusmerili.

Za vse prebivalce so danes zjutraj odprli zavetišče v razstaviščnem centru Dresden, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Most Carola, ki se je delno porušil septembra lani, bodo predvidoma porušili oktobra. Med tamkajšnjimi deli so zastoji nastali že ob odkritju bombe januarja.

Dresden na vzhodu države je bil pred koncem druge svetovne vojne prizorišče obsežnih napadov zavezniških bombnikov, v katerih je bilo po nekaterih ocenah ubitih do 25.000 ljudi, na mesto pa so odvrgli 4000 bomb.