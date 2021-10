V francoski Cerkvi od leta 1950 več tisoč pedofilov

Znotraj francoske Katoliške cerkve je od leta 1950 delovalo od 2900 do 3200 pedofilov, je povedal vodja posebne preiskovalne komisije Jean-Marc Sauve. Komisija bo poročilo o svojih izsledkih izdala v torek. Omenjeno število duhovnikov in drugih članov cerkve, ki jih sumijo pedofilije, je po njegovih besedah le »minimalna ocena«. Komisija bo izdala poročilo, ki obsega 2500 strani, po dveh letih in pol raziskav na podlagi cerkvenih, sodnih in policijskih arhivov ter pogovorov z očividci.



Namen preiskave je bil ugotoviti število tako storilcev kaznivega dejanja kot žrtev. Prav tako naj bi poskušali razkriti »mehanizem« znotraj cerkve, ki je omogočal pedofilom, da so ostali na položajih. Na podlagi tega bodo predstavili 45 priporočil.



Neodvisno komisijo je leta 2018 ustanovila francoska Katoliška cerkev kot odgovor na vrsto škandalov, ki so zatresli Katoliško cerkev v Franciji in drugod po svetu. Oblikovana je bila, potem ko je papež Frančišek sprejel ukrep, ki zavezuje vse, ki vedo za spolne zlorabe v cerkvi, da o tem poročajo svojim nadrejenim.



Komisijo sestavlja 22 pravnih strokovnjakov, zdravnikov, zgodovinarjev, sociologov in teologov. Ko je začela delo, je vzpostavila telefonsko linijo za priče in nanjo že v nekaj mesecih prejela več tisoč sporočil.

