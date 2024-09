V Gazi se je začela tretja faza cepljenja proti otroški paralizi

Na severu Gaze se je danes kljub izraelskemu večurnemu oviranju misije Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) pri prevozu goriva in strokovnjakov začela tretja faza cepljenja proti otroški paralizi. Od skupno več kot 640.000 otrok jih bodo do četrtka cepili še 200.000, čez mesec dni pa predvidoma sledi cepljenje s ponovitvenim odmerkom.

Po prvem potrjenem primeru otroške paralize po 25 letih se je v Gazi 1. septembra začelo obsežno cepljenje več kot 640.000 otrok, mlajših od deset let. Cepljenje poteka v treh tridnevnih humanitarnih premorih brez spopadov na določenih delih južnega, osrednjega in severnega dela oblegane enklave.

Tretja faza cepljenja se je danes vendarle začela. »Oviran je bil dostop misije WHO z gorivom za bolnišnice ter vozil za izvedbo cepljenja proti otroški paralizi s strokovnjaki za spremljanje cepljenja,« je povedal predstavnik WHO Tarik Jašarević za francosko tiskovno agencijo AFP in dodal, da so izraelske sile misijo WHO več ur zadrževale.

Pri tem je izrazil zaskrbljenost, da so določena območja na severu z dogovorjenimi humanitarnimi prekinitvami del območij, kjer so izraelske sile odredile evakuacijo prebivalstva.

»Pozivamo vse strani, naj še naprej zagotavljajo spoštovanje humanitarnih prekinitev na določenih območjih med izvedbo cepljenja,« je dejal Jasarević in dodal, da je bila v ponedeljek ovirana tudi ločena misija WHO, namenjena v največjo bolnišnico Al Šifa na severu Gaze.

V Gazi, ki jo izraelske sile oblegajo že več kot 11 mesecev, čez približno štiri tedne načrtujejo cepljenje s ponovitvenim odmerkom.

Otroška paraliza je nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene živčni sistem in povzroča ohromitve, lahko tudi smrt. Okužba se prenaša prek umazanih rok. Za otroško paralizo pa so dovzetni vsi, ki je niso preboleli ali proti njej niso cepljeni. Za učinkovitost cepiva sta potrebna dva odmerka cepiva v razmiku štirih tednov.