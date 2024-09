Gaza ni le največje množično morišče na svetu. Je tudi največja hiralnica

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko po celotnem območju Gaze poteka cepljenje proti že skoraj izkoreninjeni, a zaradi strahotnih humanitarnih in higienskih razmer oživeli otroški paralizi, so Združeni narodi včeraj objavili presunljiv podatek: več kot milijon ljudi (slaba polovica prebivalstva Gaze) v srednjem in južnem delu palestinske enklave v avgustu preko humanitarne pomoči ni dobil niti enega samega obroka hrane.