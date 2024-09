Vrnitev otroške paralize, mrk človeške civilizacije

V nadaljevanju preberite:

V prvih dveh dneh kampanje množičnega cepljenja proti otroški paralizi so na območju Gaze cepili 161.000 otrok, mlajših od desetih let. Do 9. septembra, ko naj bi se prvi krog cepljenja – po mesecu dni premora je potrebna še druga doza cepiva – končal, naj bi po napovedih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) cepili okoli 600.000 otrok. Dogovor o umiritvi spopadov na območjih, kjer poteka cepljenje (700 cepilnih mest), je v prvih treh dneh deloval, toda izraelske sile so še vedno izvajale napade vzdolž celotne palestinske enklave.

Kaj je otroška paraliza, zakaj je izbruhnila v Gazi, kakšni so cilji WHO ter kaj jih ovira?