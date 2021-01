Ubit začasni voditelj Islamske države

Iraški premier Mustafa Kadimi je danes sporočil, da so iraške varnostne sile ubile Abuja Jaserja al Isavija, začasnega poveljnika samooklicane Islamske države (IS).



Novico so objavili, potem ko je IS prevzela odgovornost za dvojni samomorilski napad, v katerem je bilo na polni tržnici iraške prestolnice Bagdad minuli teden ubitih najmanj 32 ljudi. To je bil prvi večji samomorilski napad v Iraku v zadnjih treh letih, poroča agencija Reuters na svoji spletni strani.



Iraške oblasti so ocenile, da bi ta napad lahko nakazoval oživitev IS v Iraku po vojaškem porazu v letu 2017. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi imela skupina po vojaškem porazu v Iraku še dve celici.



»Izpolnil sem obljubo - naš odgovor IS je odjeknil kot grom,« je danes tvitnil iraški premier ob objavi smrti vodje IS.



Direktor Bližnjevzhodnega inštituta v Washingtonu Charles Lister je tvitnil, da gre za pomembno novico, če bo potrjena, saj je Isavi vodil celotno operacijo IS v Iraku. Meni pa, da je treba počakati bolj vsebinske dokaze, saj so se prejšnje trditve o njegovi smrti izkazale za lažne, še poroča Reuters.

