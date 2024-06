V Italiji rekordna revščina, opozarja italijanska Karitas

Italija se sooča z največjo revščino v svoji zgodovini, je v poročilu za leto 2023, izdanem ta teden, opozorila italijanska Karitas. Kot so pojasnili v tej katoliški organizaciji, so lani pomagali 270.000 prebivalcem, kar v zadnjih petih letih pomeni 40,7-odstotno rast.

»Italija danes beleži največjo revščino doslej, razumeti pa jo je treba kot strukturni pojav,« so v poročilu zapisali v italijanski Karitas. Samo v svojih centrih, v Italiji jih imajo v 206 škofijah 3124, so srečali in pomagali 269.689 ljudem.

Lani se je število oseb, potrebnih pomoči, po njihovih navedbah povečalo za 5,4 odstotka, med letoma 2019 in 2023 pa je bila rast 40,7-odstotna, je ugotovitve povzela italijanska tiskovna agencija Ansa.