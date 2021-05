V Izraelskih v letalskih napadih na Gazo umrlo 20 ljudi, tudi otroci

V bolnišnicah se gnetejo ranjeni civilisti. FOTO: Mohammed Abed/AFP

Gibanje Hamas, ki nadzira območje Gaze, je danes proti Izraelu izstrelilo več raket, potem ko so na Tempeljskem griču izraelske varnostne sile napadle palestinske protestnike. Izrael je v odgovor sprožil letalske napade na Gazo, pri tem je po navedbah Hamasa umrlo 20 ljudi.Izraelska vojska je popoldne sporočila, da je bilo z območja Gaze na izraelsko ozemlje izstreljenih sedem raket, dve od njih je prestregel sistem zračne obrambe. Tri pa so padle na nenaseljena območja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Tiskovni predstavnik Hamasa je sporočil, da so na Jeruzalem izstrelili rakete kot sporočilo izraelskemu sovražniku. Gre za »odziv na zločine in agresijo na sveto mesto,« pa tudi na izraelska dejanja na Tempeljskem griču, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Pred tem je gibanje Izraelu postavilo ultimat, da se policija in judovski naseljenci s Tempeljskega griča in še ene od četrti v vzhodnem Jeruzalemu umaknejo do 18. ure po lokalnem času in da izpustijo vse Palestince, ki so jih prijeli v zadnjih dneh.V Jeruzalemu so se nekaj minut po izteku ultimata oglasile opozorilne sirene. Iz zahodnega dela mesta so evakuirali na stotine judovskih vernikov, je sporočila policija.Izraelske oblasti so odgovorile z letalskimi napadi na Gazo. »Začeli smo, ponavljam začeli napade na vojaške cilje v Gazi,« je povedal tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonatan Konrikus.V napadih izraelskih enot je umrlo dvajset ljudi, med njimi so tudi otroci, je po poročanju AFP sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje v Gazi, ki ga vodi Hamas.K deeskalaciji napetosti so med drugim pozvali v Washingtonu, Londonu, Parizu in Berlinu, poročajo tuje tiskovne agencije.Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v odzivu popoldne sporočil, da je Hamas prestopil mejo.»Odgovorili bomo s silo. Ne bomo dopuščali napadov na naše ozemlje, prestolnico, državljane in vojake. Tisti, ki nas napadajo, bodo plačali visoko ceno,« je poudaril.Na Tempeljskem griču v Jeruzalemu so danes vnovič izbruhnili spopadi med Palestinci in izraelskimi varnostnimi silami. Na spletu objavljeni posnetki so prikazovali dogajanje pred mošejo Al Aksa, kjer so policisti med drugim uporabili šok granate, solzivec in gumijaste naboje.Po podatkih palestinskega Rdečega polmeseca je bilo v današnjih spopadih ranjenih najmanj 331 ljudi, od tega so jih morali več kot 200 prepeljati v bolnišnico. Pet jih je v kritičnem stanju. Izraelska policija pa je navedla, da je bilo poškodovanih devet policistov.