V Južni Afriki odkrili novo različico koronavirusa, ki se hitro širi

07.30 WHO bo razpravljala o nevarnosti nove različice koronavirusa

Svetovna zdravstvena organizacija bo na današnjem sestanku ocenila, kakšna je nova različica, odkrita v Južni Afriki, za katero se bojijo, da je najslabša različica covida-19 doslej, piše britanski Guardian. Sestanek bo določil, ali je treba različico B.1.1.529 označiti kot različico, ki zahteva interes in zaskrbljenost javnosti. Omenjeno novo različico so identificirali v torek, sprva pa je pritegnila pozornost, ker nosi v sebi veliko število mutacij. Nekateri svetovni voditelji so se pri tem naglo odzvali z novimi previdnostnimi ukrepi in omejitvami potovanj, medtem ko so trgi po vsem svetu zaznali padce, ki jih je povzročila negotovost. Dr. Maria Van Kerkhove, tehnična vodja WHO za covid-19, je na včerajšnji novinarski konferenci dejala, da »o tej različici še ne vemo veliko, kar pa vemo, je to, da ima veliko število mutacij – zato jih skrbi, kako bo to vplivalo na obnašanje virusa«.

FOTO: Anthony Wallace/AFP

Epidemiolog s področja nalezljivih bolezni je dejal, da se bodo raziskovalci srečali, da »bi razumeli mutacije in kaj te pomenijo«, da bi ugotovili, ali je različica bolj prenosljiva in se lahko bolje 'izogne' cepivom oziroma imunosti. Visoki zdravstveni uradnik Združenega kraljestva je dejal, da je ta različica ena najpomembnejših, kar so jih znanstveniki odkrili do zdaj, piše BBC. Jenny Harries, izvršna direktorica Agencije za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA), pa je dejala: »To je najpomembnejša različica, s katero smo se srečali do zdaj, in potekajo nujne raziskave, da bi izvedeli več o njeni prenosljivosti, resnosti in občutljivosti za cepivo.« Zato znanstveniki preučujejo, kateri ukrepi bi lahko omejili vpliv različice B.1.1.529. Različica kaže »izjemno veliko« število mutacij in »vidimo, da se lahko zelo hitro širi«, je v četrtek v Johannesburgu opozoril virolog Tulio de Oliveira. Njegova ekipa iz raziskovalnega inštituta KRISP, ki ga podpira Univerza Kwazulu-Natal, je lani odkrila zelo nalezljivo različico beta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

07.25 V Južni Afriki potrdili novo različico novega koronavirusa

Znanstveniki v Južni Afriki so v četrtek sporočili, da so odkrili novo različico novega koronavirusa, ki se zaradi nenavadno velikega števila mutacij zelo hitro širi. Južnoafriški inštitut za nalezljive bolezni NICD je v četrtek sporočil, da so v Južni Afriki odkrili prvih 22 primerov okužbe z novo različico virusa B.1.1.529, poročajo tuje tiskovne agencije. Kot opozarjajo znanstveniki, bi lahko nova različica zaradi mutacij obšla imunost, pridobljeno s cepljenjem oziroma po prebolelem covidu. Različico so potrdili tudi v Bocvani in Hongkongu pri potnikih, ki so pripotovali iz Južne Afrike.

FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Velika Britanija zaradi nove različice danes popoldne prekinja lete iz Južne Afrike, Namibije, Lesota, Bocvane, Esvatinija in Zimbabveja, vseh šest držav pa bo dodanih na rdeči seznam, je v četrtek zvečer sporočil zdravstveni minister Sajid Javid. Obstajajo znaki, da je ta različica še bolj nalezljiva kot različica delta in da so razpoložljiva cepiva manj učinkovita, je opozoril. V Izrael pa zaradi nove koronavirusne različice ne morejo več potovati tujci iz Južne Afrike, Lesota, Bocvane, Zimbabveja, Mozambika, Namibije in Esvatinija, so sporočili iz urada premiera Naftalija Beneta. Izraelci, ki se od tam vračajo, pa morajo biti v 14 dni v karanteni.

07.00 Vlada ni zaostrila covidnih ukrepov, v pripravi priporočila glede organizacije sejmov in prireditev v prazničnem času

Vlada na včerajšnji seji ni spremenila oziroma zaostrila ukrepov za zajezitev epidemije covida-19, je po seji povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Pripravljajo pa skupna priporočila glede organizacije sejmov in prireditev v času božično-novoletnih praznikov. Priporočila po njegovih besedah pripravlja ministrstvo za gospodarstvo.

Strokovna skupina za covid-19 je vladi na današnji seji predlagala tudi dosledno ohranjanje mehurčkov v predšolski vzgoji otrok, je v četrtek za STA napovedala vodja skupine Mateja Logar. Poklukar je danes potrdil, da so se o predlogu na seji vlade pogovarjali s predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.