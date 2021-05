V Madridu slavi konservativna Ljudska stranka

V madridski regiji, ki obkroža špansko prestolnico, je na današnjih predčasnih regionalnih volitvah po rezultatih vzporednih volitev zmagala vladajoča Ljudska stranka (PP), ki pa ji ni uspelo osvojiti absolutne večine v 132-članskem regionalnem parlamentu. Za vladanje bo potrebovala podporo skrajno desne stranke Vox.Konservativna PP, ki jo vodi predsednica madridske regionalne vlade, je glede na anketo javne televizije RTVE osvojila med 62 in 65 sedežev. Trenutno jih ima 30. Za absolutno večino v parlamentu bi potrebovala 69 sedežev.Tako bo za vladanje potrebovala podporo skrajno desne stranke Vox, ki naj bi dobila med 12 in 14 sedežev.Socialistom PSOE, ki so na zadnjih volitvah s 27 osvojenimi odstotki zmagali, je podpora upadla. Medtem ko imajo trenutno 37 sedežev, se jim v novem sklicu parlamenta obeta med 25 in 28 sedežev, Ciudadanos pa ostaja izven regionalnega parlamenta.Leva stranka Mas Madrid naj bi dobila med 21 in 24 sedežev, Unidas Podemos pa od deset do enajst, poročajo španski mediji.Isabel Diaz Ayuso je sredi marca sporočila, da se je odločila za razpustitev tamkajšnjega parlamenta in razpis predčasnih volitev 4. maja. Pojasnila je, da želi s tem socialistom, ki so v regiji v opoziciji, in Ciudadanosu, ki je skupaj s PP sestavljal vlado, preprečiti vložitev nezaupnice.Uradni podatki medtem kažejo, da je bila kljub pandemiji covida-19 volilna udeležba uro pred zaprtjem volišč 69-odsotna, kar je 11 odstotnih točk več kot maja 2019. Na volišča je bilo med 9. in 20. uro povabljenih več kot pet milijonov Madridčanov.