V morilskem pohodu številni mrtvi in ranjeni

V bližini odročne staroselske skupnosti v kanadski provinci Saskatchewan je bilo v nedeljo v morilskem pohodu ubitih najmanj deset ljudi, še vsaj 15 je ranjenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Policija osumljenca za napade, moška, stara 30 in 31 let, ki sta žrtve zabodla, še išče. Motiv za napad ni znan.

Žrtve so našli na kar 13 različnih lokacijah. Ranjenih bi bilo lahko še precej več od 15 ljudi, ki so jih doslej sprejeli v bolnišnice. Nekatere od žrtev sta napadalca domnevno izbrala načrtno, druge naključno.

Prvi klic na pomoč je policija prejela v nedeljo ob 5.40 po lokalnem času. Kasneje so osumljenca opazili v mestu Regina, ki je od lokacije prvih napadov oddaljeno kar 300 kilometrov.

Policija je osumljenca za napad identificirala kot Damiena in Mylesa Sandersona. Sta na begu z avtomobilom, domnevno oborožena in zelo nevarna. Prebivalce so zato oblasti posvarile, naj se zatečejo na varen kraj in se izogibajo stikov z neznanci.

Osumljenca Damien Sanderson in Myles Sanderson sta na begu. FOTO: AFP

Policija ju išče na ogromnem območju provinc Saskatchewan, Manitoba in Alberta, ki je po poročanju britanskega BBC veliko kot skoraj pol Evrope. Na območju staroselske skupnosti James Smith Cree z okoli 2000 prebivalci, ki se nahaja nedaleč od manjše vasi Weldon, so razglasili izredne razmere.

Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov v Kanadi doslej, še piše BBC. Kanadski premier Justin Trudeau ga je na twitterju označil kot »grozljivega in srce parajočega«.