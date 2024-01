V Neaplju »vojna« zaradi pice z ananasom

Leto 2023 se bo v anale zapisalo kot eno najslabših let v zgodovini na več področjih. Zapomnili si ga bodo tudi Neapeljčani in ljubitelji pic. Znani Neapeljski picopek Gino Sorbillo, ki velja za enega najboljših italijanskih picopekov in je sodeloval tudi pri projektu uvrstitev peke neapeljske pice na Unescov seznam kulturne dediščine, je namreč na svoj jedilnik uvrstil tudi pico z ananasom. »Dobra je,« je komentiral v videu na instragramu, v katerem je predstavil in preizkusil novost na jedilniku.

Pica z ananasom v Italiji, še posebej pa v rojstnem kraju pice, Neaplju, velja za skorajda smrtni greh. A picopek Gino Sorbillo, ki tudi sicer zna presenetiti s svojimi kulinaričnimi in drugimi poslovnimi odločitvami ter velja za samosvojega mojstra peke pic, je očitno ocenil, da je potrebno ta tabu presekati

»Ne ponoreti. Spoštujem tradicijo, vendar želim to pico poskusiti, saj sem jo uvrstil na jedilni list,« pojasnjuje Sorbillo in dodaja, da večina picopekov pravi, da pica z ananasom ni dobra, pa čeprav je niso še nikoli poskusili.

Pico z ananasom – na njej je poleg ananasa še mocarela, ni pa obložena s pelati -, bo najprej dodal na jedilni list svoje glavne picerije v mestnem jedru Neaplja, kjer se običajno vijejo dolge kolone za mizo, nato pa tudi v druge picerije po državi in v tujini.

S to kontroverzno odločitvijo je že sprožil »vojno« na družbenih omrežjih. Eni mu očitajo, da pica z ananasom pač ni pica, drugi, da je resnično premeten, ko gre za oglaševanje. Spet tretji, da je to pogruntavščina Američanov in da naj tam tudi ostane. Ali se bo njegova poteza izkazala za dobro, bo pokazal čas, je pa svoje sledilce na socialnih omrežjih povabil, da jo pridejo poskusiti.

Gino Sorbillo je eden najbolj znanih neapeljskih picopekov in je sodeloval tudi pri projektu uvrstitve peke neapeljske pice na Unescov seznam kulturne dediščine, kar se je tudi zgodilo leta 2017.

V zadnjem desetletju je neapeljska pica postala izjemno priljubljena tudi izven Italije, tudi v Sloveniji. Najbolj znani neapeljski picopeki picerije serijsko odpirajo po Italiji in tudi v tujini, od ZDA do Japonske in Velike Britanije.

V minulih letih je bila glavna picerija Gina Sorbilla v starem mestnem jedru Neaplja tudi žrtev dveh napadov. Leta 2019 je pred vhodom v picerijo eksplodirala bomba, ki je poškodovala večji del lokala. Šlo naj bi za mafijsko izsiljevanje denarja, česar pa Sorbillo ni potrdil, saj da ni prejel nobenih zahtevkov. Pet let pred bombnim napadom so njegovo picerijo tudi požgali.