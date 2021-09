V New Yorku zaradi tropske nevihte izredne razmere

Prizor iz Brooklyna. FOTO: Jaymee Sire/Reuters



Več sto tisoč domov v Louisiani je brez elektrike in pitne vode

Ida je bila peti najmočnejši orkan v ameriški zgodovini, ki je povzročil za več kot 50 milijard dolarjev škode. Zvezna agencija za posredovanje v nesrečah ( Fema ) je poslala na teren 3600 uslužbencev, ki pomagajo v Louisiani, Mississippiju , na Floridi, v Alabami, Georgii in Teksasu.



Prizadeto območje Louisiane in Mississippija se je znašlo v hudi vročini z visoko vlažnostjo. Pomaga nacionalna garda, ki je doslej razdelila 140.000 obrokov hrane in 143.000 litrov pitne vode. Ljudi hladijo celo v mestnih in drugih avtobusih.

Oblasti v zvezni državi New York so danes razglasile izredne razmere zaradi obilnega deževja in poplav, ki jih je povzročila tropska nevihta Ida. Izredne razmere veljajo tudi v zvezni državi New Jersey, od koder poročajo o najmanj eni smrtni žrtvi.Guvernerka New Yorkaje izredne razmere razglasila v zgodnjih jutranjih urah, da bi, kot je zapisala na twitterju, pomagala Newyorčanom, ki jih je prizadelo neurje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Malo pred tem je izredne razmere za samo mesto New York že razglasil tamkajšnji župan, ki je dodal, da se mesto ob rekordnih količinah padavin, poplavah in nevarnih razmerah na cesti sooča z »zgodovinskim vremenskim dogodkom«.Posnetki na družbenih medijih prikazujejo, kako se voda zliva v podzemne postaje in domove ter poplavlja ceste. Glede na navedbe vremenoslovcev je v newyorškem Centralnem parku v eni uri padlo rekordnih osem centimetrov dežja, poroča britanski BBC.Policija poziva ljudi, naj se izogibajo cest, gasilci pa se odzivajo na klice iz vsega mesta. Podzemna železnica je v pretežni meri zaprta, številne železniške in letalske povezave tako iz New Yorka kot New Jerseyja so prekinjene.V mestu Passaic v New Jerseyju je po navedbah lokalnih oblasti ena oseba utonila, tornado pa je uničil najmanj devet domov v kraju Mullica Hill. V mestu Kearny se je medtem porušila streha poštnega poslopja, v katerem so bili takrat ljudje. Podatki o morebitnih poškodovanih še niso znani.Ida je v nedeljo dosegla ZDA kot orkan četrte kategorije, ob pomikanju proti severu pa je nato sicer oslabela, a še vedno povzročala veliko škodo in poplave. Več sto tisoč domov v zvezni državi Louisiana ostaja brez elektrike in pitne vode, v New Orleansu velja nočna policijska ura. V nasprotju z avgustom 2005, ko je mesto prizadel orkan Katrina, so nasipi in jezovi okoliških jezer tokrat vzdržali. Prizadeto območje bo v petek obiskal predsednik