V novo leto z novim rekordom okužb

Avstralske oblasti so v zadnjih 24 urah zabeležile novo rekordno število okužb z novim koronavirusom. V treh od šestih zveznih držav so prisotnost virusa potrdili pri 33.161 osebah, kar je okoli 200 primerov več, kot so jih dan poprej našteli v celotni državi.

Vse avstralske zvezne države razen Zahodne Avstralije so, potem ko so dosegle visoko precepljenost prebivalstva proti covidu-19, začele sproščati omejitve, to pa je očitno vodilo v porast okužb.

Novi Južni Wales je zaradi porasta okužb ublažil pravila glede izolacije za zdravstvene delavce. Na delo se lahko tako odpravijo tudi kritični zdravstveni delavci, ki so bili v tesnem stiku z okuženim, a ne kažejo znakov okužbe.

V zadnjem tednu se je število novo potrjenih okužb v Novem Južnem Walesu več kot potrojilo z okoli 6000 na več kot 22.500. Število hospitaliziranih zaradi covida-19 se je povečalo s 388 na 901, število bolnikov v enotah intenzivne nege pa je naraslo za okoli 50 odstotkov na 79.

V Melbournu je medtem danes moški zažgal sebe in svoje vozilo, pri tem pa po navedbah očividcev kričal proti pravilom glede cepljenja. Prepeljali so ga v bolnišnico, policija pa je nato sporočila, da je utrpel življenjsko nevarne poškodbe.

V Avstraliji so po podatkih zdravstvenih oblasti od začetka pandemije zabeležili okoli 430.000 okužb z novim koronavirusom, za posledicami covida-19 pa je umrlo okoli 2250 oseb.