V padcu helikopterja umrlo 18 ljudi, tudi ukrajinski notranji minister

Po strmoglavljenju helikopterja ob vrtcu v vzhodnem predmestju prestolnice Kijev je umrlo 18 ljudi, med njimi je ukrajinski minister za notranje zadeve Denis Monastirski, ki je bil v helikopterju z osmimi drugimi potniki. Med mrtvimi so trije otroci, poroča BBC.

Minister za notranje zadeve Denis Monastirski je umrl v nesreči. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Poleg Monastirskega sta bila ubita še dva vodilna uslužbenca notranjega ministrstva, prvi namestnik ministrain državni sekretar

V nesreči je bilo poškodovanih 29 ljudi, med njimi 15 otrok. Vse poškodovane so že prepeljali v bolnišnice.

V času nesreče je bilo temno in megleno, po prvih podatkih je helikopter zadel vrtec, preden je strmoglavil blizu stanovanjske stavbe. Po nesreči je izbruhnil požar, otroke in osebje so preselili iz stavbe.

Helikopter je padel v bližini Kijeva. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Guverner kijevske regije Oleksij Kuleba je sporočil, da je »v mestu Brovari helikopter padel v bližini vrtca in stanovanjske stavbe. V vrtcu so bili otroci in zaposleni. Zabeležili smo žrtve.« Dodal je, da informacije o okoliščinah in žrtvah nesreče še preučujejo.

Kaj je povzročilo strmoglavljenje helikopterja, še ni znano. Rusija dogodka še ni komentirala, ukrajinski uradniki pa niso omenili nobenega ruskega napada na tem območju.

Vodja policije Ihor Klimenko je na facebooku zapisal, da je helikopter pripadal ukrajinski državni reševalni službi.

Na kraju strmoglavljenja so že reševalci, policija in gasilci. Mesto Brovari z okoli 100.000 prebivalci se sicer nahaja na obrobju ukrajinske prestolnice Kijev.