V požaru bolnišnice za covid v Tetovu najmanj deset smrtnih žrtev

FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

FOTO: Arbnora Memeti/AFP

FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

Požar, ki je v Tetovu v Severni Makedoniji včeraj zajel improvizirano, začasno bolnišnico za zdravljenje bolnikov s covidom-19, je zahteval številne smrtne žrtve. Kot poroča Tanjug, ki se sklicuje na makedonske oblasti, je umrlo najmanj 14 ljudi. Makedonska agencija Mia in agencija AFP, ki se sklicuje na makedonskega ministra za zdravje, poročata o nekaj manj, desetih umrlih.Požar je izbruhnil včeraj okoli 21. ure in je bil po okoli 45 minutah pogašen, oblast je sprožila preiskavo. Poročajo tudi o poškodovanih, ki so jih prepeljali v Skopje.Kot poročajo mediji, je ogenj uničil vse, celo kovinske cevi za vodovod, zgorelo pa je tudi eno izmed vozil, ki je bilo več metrov oddaljeno od bolnišnice.Premier, ki je že obiskal prizorišče tragedije, je v javnost posredoval podatek, da je požar povzročila eksplozija. »Ogenj je pogašen, a so ugasnila tudi mnoga življenja,« je povedal. »Ugotovili bomo vzrok požara, pravosodni organi so že na terenu. Gre za resnično tragičen dogodek in celoten državni vrh se posveča hitremu reševanju te situacije.«Sožalje sorodnikom umrlih je izrazil tudi predsednik države