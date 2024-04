V požaru v Istanbulu umrlo najmanj 29 ljudi

V požaru v stolpnici v Istanbulu je danes umrlo najmanj 29 ljudi, eden pa je huje poškodovan in se zdravi v bolnišnici, so sporočili iz urada guvernerja turške gospodarske prestolnice Davuta Güla. Oblasti so sprožile preiskavo, v povezavi s požarom pa so prijeli pet ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po prvih ugotovitvah je požar izbruhnil med obnovitvenimi deli v nočnem klubu v kleti 16-nadstropne stanovanjske stolpnice. Vzrok požara in identiteta žrtev še nista znana.

FOTO: Ozan Kose/AFP

Ogenj je izbruhnil okoli 13. ure po lokalnem času, čez nekaj ur pa so ga gasilci že pogasili. Na televizijskih posnetkih je bilo videti plamene in gost dim, ki so se vili iz oken v višjih nadstropjih.

Iz guvernerjevega urada so sprva sporočili, da je v požaru umrlo najmanj 15 ljudi, osem pa da je ranjenih, od tega sedem huje. Kmalu zatem se je število smrtnih žrtev povzpelo na 25 in nato na 29 ljudi. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je število žrtev naraščalo, potem ko so poškodbam podlegli huje poškodovani, čeprav so jih prepeljali v bolnišnice.

FOTO: Murad Sezer/Reuters Sezer Reuters

Pravosodni minister Jilmaz Tunc je povedal, da so izdali nalog za aretacijo petih osumljencev, ki naj bi bili povezani s prenovo. Lokalni mediji so poročali, da so jih že aretirali.

Na nedeljskih lokalnih volitvah znova izvoljeni župan metropole Ekrem Imamoglu je že obiskal kraj požara v soseski Gayrettepe v središču Istanbula. Izrazil je sožalje svojcem smrtnih žrtev in ranjenim ter izrazil upanje, da žrtev ne bo še več.