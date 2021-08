Po Italiji divja okoli 800 požarov

Italija zaprosila za pomoč EU

Požar na turističnem otoku Rodos je izbruhnil v nedeljo, zaradi izjemne suše in močnega vetra pa je ušel izpod nadzora. FOTO: Louisa Gouliamaki/AFP

Jug Evrope v plamenih

Grki se proti ognjenim zubljem bojujejo tudi z gasilskimi letali in helikopterji. Skupno sta aktivirani dve letali, pet helikopterjev, na delu je skoraj 300 gasilcev. FOTO: Louisa Gouliamaki/AFP

V Turčiji so že prejšnji teden potrdili tri smrtne žrtve in vsaj sto poškodovanih. Na fotografiji včerajšnji gozdni požar v letoviškem mestu Marmaris v provinci Mugla. FOTO: Yasin Akgul/AFP

Turčija se z ognjem bori že šesti dan

Ta konec tedna so v Italiji našteli vsaj 800 požarov, večino na jugu države, poročajo italijanski gasilci. V zadnjih 24 urah so morali ti posredovati v več kot 800 požarih, sicer pa so do nedelje italijanski gasilci posredovali vsaj 1500-krat. Z ognjenimi zublji se spopadajo tudi drugod na jugu Evrope, kjer poročajo o izrednem vročinskem valu – v Španiji, Grčiji in Turčiji so se temperature povzpele nad 40 stopinj Celzija.Iz italijanskega mesta Pescara na jadranski obali poročajo o opeklinah vsaj petih oseb po tem, ko je ogenj zajel borovce v bližini obale. Med opečenimi je tudi petletna deklica, ki je v bolnišnici, po navedbah medijev pa je menda zunaj smrtne nevarnosti. Okoli 800 domačinov so že evakuirali iz domov, samostan so zapustile tudi nune, zaradi izbruha požara na 53 hektarih v bližnjem naravnem rezervatu Pineta Dannunziana.»Zaradi gostega dima smo morali evakuirati več domov in obalna letovišča. Največja težava je vroč veter in poskušamo omejiti škodo,« razlaga župan Pescare. Požar so do zdaj že spravili pod nadzor.V Italiji so samo ta konec tedna našteli več kot 800 požarov, predvsem na jugu škornja, poročajo tuji mediji. Največ jih je bilo na Siciliji, in sicer 250, 130 jih je zabeleženih v deželi Apulija in Kalabrija, 90 v Laciju ter 70 v Kampanji. Italija je EU že zaprosila za pomoč, to pa je Bruselj že odobril Turčiji.Vodja civilne zaščiteje danes sporočil, da je za njimi dramatična nedelja. Zaradi požarov pa so se za pomoč obrnili na evropski mehanizem za civilno zaščito. V zadnjih tednih sta sicer pri požarih na Sardiniji že pomagali Grčija in Francija, ki sta poslali gasilna letala.Iz letovišča Campomarino Lido so morali s pomočjo ladje rešiti 97 turistov iz treh kampov, ko so se tam razširili plemeni. Po vsej državi so do nedelje zvečer evidentirali več kot 1500 posredovanj gasilcev zaradi požarov.Požari ogrožajo še druge države na jugu Evrope; o izrednem vročinskem valu in požarih poročajo iz Španije, Grčije in Turčije. Temperature so tam že presegle 40 stopinj Celzija, kar je eden hujših vročinskih valov v zadnjih desetletjih.Vročinski val s temperaturami okoli 44 stopinj Celzija naj bi v Grčiji trajal še ves teden. Grški gasilci se danes bojujejo z dvema velikima požaroma – na Peloponezu in otoku Rodos.Požar na turističnem otoku Rodos je izbruhnil v nedeljo, zaradi izjemne suše in močnega vetra pa je ušel izpod nadzora. Proti ognjenim zubljem se bojujejo tudi z gasilskimi letali in helikopterji. Potem ko so na pomoč ponoči prišle dodatne ekipe, je trenutno glavni del požara po navedbah oblasti že skoraj pod nadzorom.Trenutno hoteli niso ogroženi niti zaradi dima, so pa evakuirali tri vasi na zahodu otoka. Še v nedeljo so bile na območju precejšnje težave z oskrbo z električno energijo, a so škodo na omrežju menda že odpravili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Še naprej divja tudi požar v bližini Patrasa na Peloponezu, kjer je ogenj požgal že več kot 3000 hektarov gozda in nasadov. Oblasti so evakuirale pet vasi in obmorsko mesto, zaradi opeklin in dihalnih težav so hospitalizirali osem ljudi.V Turčiji se še šesti dan zapored borijo proti obsežnim gozdnim požarom, najhuje je na območju provinc Antalya in Mugla. Od 129 požarov so jih pod nadzor spravili 122, je sporočil tiskovni predstavnik turškega predsednika. Požari so doslej terjali osem življenj.Zaradi požarov v Turčiji je EU v okviru mehanizma civilne zaščite v nedeljo na pomoč poslala eno letalo iz Hrvaške in dve iz Španije. »EU je solidarna s Turčijo v tem težkem času,« je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje. Izrazil je pripravljenost ponuditi tudi nadaljnjo pomoč.