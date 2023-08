Število smrtnih žrtev požarov v Grčiji naraslo na 20

V okolici grškega mesta Aleksandropolis blizu meje s Turčijo so danes našli trupla 18 ljudi, ki so umrli v požaru. Skupno število žrtev požarov v tem tednu se je tako povzpelo na 20. Gasilci so medtem odredili evakuacijo več deset tisoč ljudi v zahodnem atenskem okrožju Ano Liosia, EU pa je danes mobilizirala dodatno pomoč za gašenje.

Tiskovni predstavnik gasilcev je pojasnil, da so severno od mesta Aleksandropolis našli 18 trupel. »Ker nihče od lokalnih prebivalcev ni bil prijavljen kot pogrešan, preučujemo možnost, da gre za ljudi, ki so nezakonito vstopili v našo državo,« je dodal.

Skupno število žrtev požarov, ki so jih zabeležili v tem tednu, se je tako povzpelo na 20. Pred tem so namreč v ponedeljek v okolici Aleksandropolisa našli truplo moškega brez dokumentov, za katerega ravno tako domnevajo, da je bil migrant. Severno od Aten pa je življenje izgubil še en človek.

V Grčiji je v zadnjih 24 urah izbruhnilo več kot 60 požarov, ki se nenadzorovano širijo zlasti na severovzhodu države, na otokih Evboja in Kitnos ter v pokrajini Bojotija, približno 100 kilometrov severozahodno od Aten. Izjemno vroče in suho vreme, ki krepi tveganja za požar, bo glede na navedbe vremenoslovcev vztrajalo do petka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar v vasi blizu Aten. FOTO: Alkis Konstantinidis/Reuters

Zaradi izrednih razmer je Grčija že zaprosila za pomoč v okviru mehanizma EU na področju civilne zaščite. Prvo pomoč, ki je vključevala gasilce in letala za gašenje, sta v ponedeljek poslala Ciper in Romunija.

Danes pa je unija mobilizirala dodatno pomoč, in sicer pet letal iz zalog mehanizma rescEU, ki so stacionirana na Hrvaškem, v Nemčiji in na Švedskem, en helikopter Blackhawk ter 58 gasilcev in devet cistern iz Češke. V zadnjih dveh dneh je EU v pomoč grškim gasilcem že poslala sedem letal, en helikopter, 114 gasilcev in 19 vozil, je sporočila Evropska komisija.

»V teh težkih časih je hitra pomoč EU ključnega pomena. Danes lahko vidimo, kako pomembno je, da smo za to sezono požarov v naravi podvojili floto za gašenje požarov iz zraka v okviru mehanizma rescEU. Iskreno se zahvaljujem Hrvaški, Češki, Nemčiji in Švedski za njihovo podporo pri pomoči grškim gasilcem,« je sporočil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Grčija se to poletje znova sooča s številnimi hudimi požari v naravi, preiskave pa kažejo, da naj bi jih bilo več podtaknjenih. Oblasti so zato nedavno napovedale, da bodo zaostrile kazni za požigalce.