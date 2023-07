V ruskih napadih v Ukrajini nove smrtne žrtve

Na jugu in severovzhodu Ukrajine so ruski napadi zahtevali nove smrtne žrtve. Po navedbah regijskih oblasti sta v Hersonu v ruskem topniškem napadu umrla dva človeka, mesto Sumi na severovzhodu države pa je bilo v ponedeljek tarča napada z dronom, v katerem so umrli trije ljudje, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Poleg treh smrtnih žrtev je bilo v napadu na stanovanjski blok v Sumiju poškodovanih 21 ljudi, so sporočile mestne oblasti, ki so današnji dan razglasile za dan žalovanja.

Ruska vojska je glede na navedbe ukrajinske strani v napadih na civilno infrastrukturo v Sumiju ter v Donecku in Zaporožju uporabila iranske drone tipa šahed.

Spopadi v regijah Bahmut in Doneck se medtem nadaljujejo, je danes sporočil ukrajinski generalštab, ki dodaja, da ruska vojska najintenzivneje obstreljuje mesta Liman, Bahmut, Avdijivka in Marinka.

V regijah Herson in Zaporožje pa ruska vojska obstreljuje več kot 30 lokacij, da bi ukrajinskim oboroženim silam onemogočila napredovanje, so še sporočili.

Ukrajina se že 16 mesecev z zahodno pomočjo brani pred rusko invazijo. Nedavno je začela protiofenzivo, s katero namerava znova pridobiti ozemlja, ki so jih zasedle ruske sile.