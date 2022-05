V streljanju na osnovni šoli v Teksasu umrlo 19 otrok in dva odrasla

V streljanju v osnovni šoli v južnem Teksasu je umrlo devetnajst majhnih otrok in dva odrasla, poroča BBC. 18-letni strelec je streljal na osnovni šoli Robb v mestu Uvalde, nato so ga ubili organi pregona. Preiskovalci pravijo, da je bil osumljenec oborožen s pištolo, polavtomatsko puško AR-15 in visoko zmogljivimi nabojniki. Najstnik je osumljen, da je še pred začetkom streljanja na osnovni šoli ustrelil svojo babico. Lokalni mediji, ki jih povzema BBC, pišejo, da je bil strelec verjetno dijak na eni od srednjih šol na območju tragedije.

Vodja policije konsolidiranega neodvisnega šolskega okrožja Uvalde Pete Arredondo je dejal, da se je streljanje začelo v torek ob 11.32 po lokalnem času in da preiskovalci menijo, da je napadalec »med tem gnusnim zločinom deloval sam«. Guverner Teksasa Greg Abbott je dejal, da je strelec Salvador Ramos zapustil vozilo, preden je vstopil v šolo, kjer je začel svoj strelski pohod. Ena od ubitih odraslih naj bi bila učiteljica Eva Mireles.

FOTO: Jordan Vonderhaar/AFP

Ubiti stari komaj sedem do deset let

V osnovno šolo Robb je bilo vpisanih 500 učencev, med njimi jih je večina latinoameričanov. Šola se nahaja približno 135 kilometrov zahodno od mesta San Antonio. Šolo Robb Elementary obiskujejo učenci drugega, tretjega in četrtega razreda, stari so od sedem do deset let.

Šolski strelski napadi so v ZDA postali ponavljajoči se izredni dogodki, lani jih je bilo zabeleženih 26, poroča EdWeek, publikacija za izobraževanje. Vaje kako se soočiti s strelcem so običajen del šolskega učnega načrta, od osnovne do srednje šole.

Biden pozval k nadzoru orožja

Ameriški predsednik Joe Biden je po streljanju dejal, da je »bolan in utrujen« od odzivanja na množična streljanja, pozval pa je k nadzoru orožja. »Koliko desetin majhnih otrok je bila priča temu, kar se je zgodilo? Ko so njihovi prijatelji umirali, kot da so na bojišču,« je dejal. »S tem bodo morali živeti do konca življenja.« Ukazal je, da se zastave na Beli hiši in na drugih zveznih zgradbah ZDA dvignejo na pol droga v poklon žrtvam streljanja.

FOTO: Kevork Djansezian/AFP

Tiskovna agencija AP poroča, da je uradnik ameriške mejne patrulje, ki je bil v bližini, ko se je začelo streljanje, prihitel v šolo in ustrelil ter ubil strelca. Border Patrol je zvezna agencija, ki varuje vstopna pristanišča v ZDA. Uvalde, ki je manj kot 80 milj (okoli 128 kilometrov) od meje z Mehiko, je sedež mejne patrulje.

V navzkrižnem streljanju z 18-letnikom naj bi bila ustreljena dva mejna agenta. Eden od njiju je bil ustreljen v glavo, pravijo uradniki in dodajajo, da sta oba zdaj v stabilnem stanju v bolnišnici. Kot poroča CBS News, je imel napadalec na sebi neprebojni jopič. Še en 18-letnik, ki je osumljen, da je 14. maja napadel trgovino z živili v Buffalu v New Yorku, je bil prav tako oblečen v neprebojni jopič in polavtomatsko puško – obe je v ZDA možno kupiti na prostem trgu.

FOTO: Brandon Bell/AFP

13 otrok v bolnišnici, dve osebi v kritičnem stanju

Bolnišnica Uvalde Memorial Hospital je na facebooku objavila, da so 13 otrok z reševalnimi vozili oziroma avtobusi odpeljali v bolnišnico. 66-letna ženska in 10-letno dekle sta v kritičnem stanju v bolnišnici v San Antoniju, so sporočili z bolnišnice.

Zadnji dan pouka za dijake v šolskem okolišu je bil na sporedu v četrtek. Toda pouk in vse dejavnosti so zdaj odpovedani za preostanek šolskega leta.