V Turčiji protesti ne pojenjajo: oblasti podaljšale prepoved zbiranja

V turški prestolnici Ankara so oblasti danes podaljšale prepoved vseh javnih protestov do 1. aprila, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tako so se odločili zaradi množičnih demonstracij, ki so se po aretaciji priljubljenega župana Istanbula Ekrema İmamoğluja razširile v že najmanj 55 od 81 turških provinc.

Protesti v podporo İmamoğluju so v zadnjih dneh prerasli v gibanje, ki presega lokalne meje. V parku Saraçhane v Istanbulu se je včeraj že šestič zapored zbrala večtisočglava množica različnih starosti, vključno s študenti, predstavniki sindikatov (kot je konfederacija DISK), opozicijskimi politiki in družinami z otroki. Udeleženci so vzklikali slogane za osvoboditev İmamoğluja in pozivali k odstopu predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana in njegove vlade, poroča portal Duvar.

Policija je, kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, včeraj pridržala 55 protestnikov, obtoženih sodelovanja na nepooblaščenih demonstracijah in žaljenja predsednika Erdoğana ter njegove družine. Še 41 oseb je bilo aretiranih danes zgodaj zjutraj zaradi domnevnega nespoštovanja ukrepov in zakonov, navaja turška agencija Anadolu. Demonstracije se nadaljujejo kljub uradnim prepovedim v največjih mestih – Istanbulu, Ankari in Izmirju.

Po podatkih notranjega ministra Alija Yerlikaye je bilo v zadnjem tednu na protestih po različnih provincah pridržanih več kot 1130 ljudi. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Medtem se zaostruje varnostna situacija po vsej državi. Po podatkih notranjega ministra Alija Yerlikaye je bilo v zadnjem tednu na protestih po različnih provincah pridržanih več kot 1130 ljudi. Policija je znova uporabila vodne topove in solzivec, promet v več mestih je delno ohromljen, številne postaje tramvaja in podzemne železnice so zaprte.

Opozicija medtem stopnjuje pritisk na vlado. Vodja Republikanske ljudske stranke (CHP) Özgür Özel je na včerajšnjem množičnem zborovanju pred mestno hišo v Istanbulu pozval k bojkotu podjetij in medijev, ki ne poročajo o protestih. »Če vas nočejo videti, ne pijte kave pri njih, ne kupujte njihovih preprog, ne točite goriva na njihovih črpalkah,« je pozval udeležence shoda, med katerimi je bilo na tisoče ljudi z rdečimi zastavami.

Özel je danes tudi obiskal İmamoğluja v zaporu Silivri, kjer čaka na sojenje zaradi obtožb korupcije in povezav s kriminalno združbo. Kot poroča AFP, je sodišče v Istanbulu v nedeljo odredilo njegov pripor do začetka sojenja, notranje ministrstvo pa ga je suspendiralo z županske funkcije. Vlada vse očitke o politični motiviranosti postopkov zavrača. Predsednik Erdoğan je po včerajšnji seji vlade opozicijo obtožil destabilizacije države in poudaril, da je treba za korupcijo odgovarjati.

Kot opozarja več tujih analitikov, lahko dogajanje v Istanbulu predstavlja začetek širše politične mobilizacije proti vladajočemu režimu – in test trdnosti demokratičnih institucij v državi, ki vse bolj spominja na nadzorovano enopartijsko oblast. FOTO: Ozan Kose/AFP

Politična usoda İmamoğluja bo v prihodnjih tednih in mesecih pomembno vplivala na notranjepolitično dogajanje v Turčiji. Že jutri naj bi mestni svet Istanbula imenoval začasnega župana, medtem pa protestniki napovedujejo nadaljevanje zborovanj, tudi kljub podaljšanim prepovedim, še piše turški Duvar. Kot opozarja več tujih analitikov, lahko dogajanje v Istanbulu predstavlja začetek širše politične mobilizacije proti vladajočemu režimu – in test trdnosti demokratičnih institucij v državi, ki vse bolj spominja na nadzorovano enopartijsko oblast.