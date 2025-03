Toča golov, le Nemci napredovali po rednem delu, Hrvati razočarani

Sinočnji četrtfinalni obračuni nogometne lige narodov so bili zelo izenačeni. Edini, ki so do napredovanja v polfinale prišli po rednem delu povratne tekme, so bili Nemci, tudi oni pa so proti Italiji presenetljivo morali za to nekaj minut trepetati. Na preostalih tekmah so bile potrebne dodatne minute, napredovanje po podaljšku so si proti Dancem zagotovili Portugalci, po enajstmetrovkah pa Francozi in Španci, boljši so bili od Hrvatov oziroma Nizozemcev.

Elf je z 2:1 dobil prvo tekmo v Italiji, po prvem polčasu pa je prednost še občutno povečal. Nemci so z goli Joshue Kimmicha, Jamala Musiale in Tima Klaindiesta po 45 minutah vodili s 3:0, videti je bilo, da je zmagovalec odločen. Toda Italijani so v drugem delu vstali od mrtvih, Moise Keane z dvema goloma in Giacomo Raspadori v peti minuti sodnikovega dodatka z enajstmetrovke sta poskrbela za nekaj drame, ki pa se je za gostitelje vendarle srečno končala.

Joshua Kimmich je blestel v nemškem dresu. FOTO: Leon Kuegeler/Reuters

Portugalci so Dance pričakali z zaostankom 0:1, Cristiano Ronaldo je v šesti minuti zgrešil enajstmetrovko, toda prednost s prve tekme so gosti zapravili z avtogolom. A še v prvem polčasu so skupno spet vodili, saj so izid izenačili. Ronaldo je v 71. minuti popravil svoj spodrsljaj z začetka tekme in Portugalce vnovič popeljal v vodstvo, Christian Eriksen je v 76. minuti svojo ekipo popeljal na prag velikega uspeha, toda domačim je deset minut pozneje podaljšek zagotovil rezervist Francisco Trincao. Ta je zadel tudi v prvi minuti podaljška, končni izid 5:2 pa je postavil Goncalo Ramos.

Na tekmah med Španijo in Nizozemsko ter Francijo in Hrvaško so odločale enajstmetrovke. Evropski prvaki, Španci, so z goloma Mikela Oyarzabala proti Nizozemcem dvakrat vodili, a na koncu rednega dela je bil izid isti kot na prvi tekmi, 2:2. Domači so nato povedli tudi v podaljšku, a tudi to ni zadostovalo. Gosti so v 109. minuti še drugič na tekmi uspešno izvedli enajstmetrovko, zato pa so bili v tem elementu neuspešni v odločilnih trenutkih, z bele pike sta bila nenatančna Noa Lang in Donyell Malen. Pri Špancih je zgrešil Lamine Yamal.

Cristiano Ronaldo se je spet vpisal med strelce. FOTO: Pedro Nunes/Reuters

Hrvati so hud pritisk Francozov zdržali le do prvega polčasa, nato pa sta Michael Olise s prostega strela in Ousmane Dembele poskrbela, da je bil izid identičen kot v Splitu. V podaljšku golov ni bilo, pri enajstmetrovkah pa so bili spretnejši in srečnejši domači. Pri Hrvatih sta bila nenatančna Franjo Ivanović ter Josip Stanišić, pri Francozih pa Theo Hernandez.

Igranje v skupini A so si zagotovili Turčija, Grčija, Srbija in Belgija. Turkom in Grkom je to uspelo z zmagama v gosteh s 3:0, prvi so imeli v obračunu z Madžarsko prednost dveh golov že s prve tekme, Grki pa so proti proti Škotom doma izgubili z 0:1, a napako na gostovanju popravili. To je uspelo tudi Belgijcem, ki so pred domačo tekmo zaostajali z 1:3, toda v Genku na povratni tekmi zmagali s 3:0 in obstali v skupini A. Dva gola je k zmagi prispeval Romelo Lukaku, po vodstvu 1:0 je bil natančen v 76. in 86. minuti.

Srbija je bila boljša od Avstrije, po izidu 1:1 na Dunaju je doma zmagala z 2:0. Avstrijci, ki s že na domači tekmi zapravili veliko priložnosti, so bili boljši tudi v prvem polčasu povratnega obračuna, toda gostitelji so znali izkoristiti njihove napake, v drugem polčasu sta jih kaznovala Nemanja Maksimović v 56. in Dušan Vlahović v 90. minuti. Vmes so gosti ostali tudi z igralcem manj na igrišču, izključen je bil Gernot Trauner.

Dušan Vlahović se je veselil uspeha Srbije. FOTO: Andrej Isakovic /AFP

Poleg Slovenije so si igranje v skupini B priigrali še reprezentanti Kosova, ki so še drugič premagali Islandijo, po zmagi doma z 2:1 so bili v gosteh boljši s 3:1, Gruzijci, ti so po zmagi v gosteh 3:0 tokrat Moldavijo ugnali kar s 6:1, ter Irci. Slednji so tudi doma ponovili zmago s prve tekme z 2:1.

Liga narodov, četrtfinale:

Portugalska – Danska 5:2 (Andersen 38.ag, Ronaldo 72., Trincao 86., 91., Ramos 115.; Kristensen 56., Eriksen 76.) – naprej Portugalska s 5:3

Francija – Hrvaška 2:0 (Olise 52., Dembele 80.) – 11-metrovke 5:4

Španija – Nizozemska 3:3 (Oyarzabal 8./11m, 67., Yamal 103.; Depay 54./11-m, Maatsen 79., Simons 109.) – 11-metrovke 5:4

Nemčija – Italija 3:3 (Kimmich 30./11m, Musiala 36., Kleindienst 45.; Kean 49., 69., Raspadori 95./11-m) – naprej Nemčija s 5:4

Za obstanek v skupini A:

Madžarska – Turčija 0:3 – naprej Turčija s 6:1

Škotska – Grčija 0:3 – naprej Grčija s 3:1

Srbija – Avstrija 2:0 – naprej Srbija s 3:1

Belgija – Ukrajina 3:0 – naprej Belgija s 4:3