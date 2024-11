V Združenih arabskih emiratih našli truplo pogrešanega rabina

Izrael je danes sporočil, da so v Združenih arabskih emiratih našli truplo od četrtka pogrešanega izraelsko-moldavskega rabina. Izraelska vlada je umor označila za antisemitski terorizem in napovedala, da bo odgovorne pripeljala pred roko resnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Obveščevalni in varnostni organi v Združenih arabskih emiratih so našli truplo Zvija Kogana, ki je bil pogrešan od četrtka,« sta v skupni izjavi sporočila urad izraelskega predsednika vlade in zunanje ministrstvo.

»Umor Zvija Kogana (...) je gnusno dejanje antisemitskega terorizma,« so dodali v sporočilu. Zagotovili so, da bo Izrael storil vse, kar je v njegovi moči, da bi zagotovil pravico. Pri tem pa niso razkrili okoliščin smrti rabina.

Kogan je bil odposlanec ortodoksnega hasidskega gibanja Habad v ZAE. Pogrešali so ga od četrtka. Oblasti v ZAE so sprožile preiskavo, pri iskanju pa je pomagala tudi izraelska obveščevalna agencija Mosad.

ZAE in Izrael sta vzpostavila diplomatske odnose leta 2020 in jih ohranila tudi v času vojne v Gazi. Je pa izraelska vlada odsvetovala potovanje v Združene arabske emirate zaradi teroristične aktivnosti v državi, poroča britanski BBC.