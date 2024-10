(KOLUMNA) Zakaj je Izrael sploh še včlanjen v Združene narode?

V nadaljevanju preberite:

Moše Jalon, nekdanji načelnik generalštaba, je pred leti izjavil, da je dolgoročni cilj izraelske vojske iz Palestincev nekako izžgati njihov spomin in zavest. V skladu z zemljevidom bolečine, ki ga že dolgo rišejo na generalskih mizah. In na katerih že od nekdaj nastajajo tudi načrti o novi geografiji Palestine, ki bo od reke (Jordan) do (Sredozemskega) morja po novem samo še izraelska.

Bolečina Palestincev je neznosna. Poniževanje neskončno. Razčlovečenju ni več meja. Nekdanji premier Menahem Begin jih je zmerjal, da so »dvonoge zveri«. Jicak Rabin (oba sta dobila Nobelovo nagrado za mir) je svaril, da so to »kobilice, ki jih je treba pohoditi«. Še bolj natančna je bila Golda Meir, ki je govorila, da Palestincev v bistvu sploh ni. Nekdanja premierka je po svoje imela prav. Če svet ne bo pri priči ustavil zdajšnje barbarske morije in zverinskih pokolov, ki so odnesli že skoraj 42.000 življenj, potem Palestincev v resnici kmalu ne bo več. Kajti načrti izraelske vojske so zelo jasni. Gazo je treba zravnati z zemljo in iz nje narediti puščavo ...