Kako razumeti Palestino, Gazo in Hamas

Pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas so 7. oktobra 2023 prebili izraelski visokotehnološki zid, postavljen ob celotni meji Izraela z Gazo, vdrli na ozemlje Izraela ter pobili 300 izraelskih vojakov, masakrirali več kot 800 civilistov in zajeli približno 250 talcev.

To je sprožilo šok v mednarodni skupnosti, potem ko svet pred napadom že več let ni namenjal (večje) pozornosti izraelsko-palestinskemu konfliktu (IPK). Izraelska desničarska vlada je na Hamasov napad odgovorila z ultradestruktivnimi vojaškimi napadi na Gazo in blokado območja, kar je do danes povzročilo smrt več kot 41.000 palestinskih civilistov, humanitarno katastrofo in širše regionalno zaostrovanje.

Za ustrezno razumevanje 7. oktobra 2023 in dogajanj po njem je treba opredeliti zgodovinski, politični in mednarodnopravni kontekst izraelsko-palestinskega konflikta. Poleg tega je treba zavrniti nekatere »konvencionalne resnice«, ki so se uveljavile v zahodnem političnem, medijskem in širšem družbenem diskurzu, predvsem glede »sporazuma iz Osla«, gibanja Hamas in motivacij Izraela.