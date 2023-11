Val napadov z droni na Kijev in Moskvo

Ruske sile so ponoči znova izvedle okrepljene napade z brezpilotnimi letalniki na Kijev, so danes sporočile oblasti v ukrajinski prestolnici, ki o žrtvah in večji škodi ne poročajo. Ruska stran je medtem poročala o napadu z dronom na območju Moskve, ki naj bi ga preprečila ruska zračna obramba.

Rusija je že drugo noč zapored izvedla več valov napadov z droni na Kijev, je sporočila kijevska vojaška uprava. Vodja uprave Serhij Popko je povedal, da je ukrajinska zračna obramba zadela kakih deset dronov v Kijevu in na njegovem obrobju.

Ruski droni so ukrajinsko prestolnico napadli iz različnih smeri, je pojasnil Popko in dodal, da ni poročil o žrtvah ali »kritični škodi«.

Generalštab ukrajinske vojske je v ločeni izjavi navedel, da je zračna obramba uničila »15 od skupaj 20 sovražnikovih dronov«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske oblasti pa so sporočile, da je bil v soboto sestreljen ukrajinski dron, ki je letel proti Moskvi. Po navedbah obrambnega ministrstva so ga prestregli nad okrožjem Bogorodski na severovzhodnem obrobju ruske prestolnice.

Moskovski župan Sergej Sobjanin je na Telegramu sporočil, da pri tem ni bilo gmotne škode ali žrtev, dodaja AFP.

Davišnji ruski napadi na ukrajinske cilje sledijo valu napadov dan prej, pri čemer naj bi ukrajinska zračna obramba po navedbah Kijeva sestrelila 29 od 38 dronov tipa šahed iranske izdelave.

Šlo naj bi za največje število ruskih napadov z droni v zadnjih več kot šestih tednih, ki so jih ukrajinske sile uspešno odbile. To je v rednem nagovoru v soboto pohvalil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pri tem je znova posvaril, da bo Rusija pred zimo skušala okrepiti napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Ruske sile medtem nadaljujejo napade v smeri Avdijivke in Marijinke, pri čemer naj bi ukrajinske sile večino napadov odbile, je še sporočil ukrajinski generalštab. Ukrajinska vojska je odbila tudi ruske napade v smeri Kupjanska, Bahmuta in Šahtjorska ter nadaljuje operacije južno od Bahmuta, poročajo tuje tiskovne agencije.